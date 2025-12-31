Conaie anuncia que audiencia para conocer operativo del paro se retoma en enero

La organización presentó una acción de acceso a la información para conocer si se usaron armas en el paro de la Conaie

La Conaie presentó el pedido de información el pasado 14 de noviembre de 2025, cuyo recurso busca conocer detalles de los operativos ordenados durante el paro.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) insistirá en año nuevo en el recurso legal para conocer detalles sobre el operativo que ejecutó el Gobierno para enfrentar el paro que convocó la organización a fines de septiembre pasado.

"La audiencia de la acción de acceso a la información se reinstalará el 5 de enero. Buscamos saber la verdad, quiénes estuvieron, si hubo exceso de la fuerza pública, quiénes participaron y si usaron armamento", manifestó Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la Conaie en una entrevista con el programa Primera Plana, este 30 de diciembre de 2025.

Según la representante, la información no ha sido declarada como reservada, de allí que presentaron el recurso para que un juez obligue a que 13 instituciones involucradas, entre ellas la Presidencia de la República, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los Ministerios del Interior y de Gobierno, etc. a entregar la documentación sobre la respuesta del régimen a la movilización.

Castañeda indicó que la organización busca justicia para las víctimas del paro y establecer responsabilidades. "En la audiencia (del 12 de diciembre) se decía que la Fuerza Pública actuó para reducir violencia, pero Efraín Fuerez no estaba cometiendo violencia sino agonizando, ejercieron el derecho a protesta", manifestó sobre el deceso del comunero en el contexto de las manifestaciones.

Una persona más perdió la vida por el paro

El anuncio de la continuación de la diligencia se registra después de que la organización dio a conocer que Edison David Farinango, uno de los heridos en el contexto del paro, falleció el 27 de diciembre. "Su muerte es consecuencia de la represión contra las comunidades movilizadas en el paro", señaló la Conaie en un comunicado.

Según Castañeda existen 487 casos de personas heridas durante las protestas, de las cuales tres requieren prótesis de pierna.

