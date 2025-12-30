Gobernador del Guayas: “No nos vamos a sentar en un contexto político con nadie"

José Arévalo responde a si habrá o no diálogo con Aquiles Álvarez y traza su ruta para recuperar la paz en Guayas

Mientras las extorsiones se normalizan y los asesinatos siguen marcando la agenda diaria en la provincia del Guayas, el Gobierno vuelve a cambiar de gobernador. José Ignacio Arévalo Santana, quien asumió el rol de Gobernador de Guayas hace apenas unas semanas, asume una provincia en emergencia y una pregunta inevitable: ¿habrá finalmente resultados? En esta entrevista con EXPRESO, el funcionario habla de seguridad y de si existe la posibilidad de trabajar con los alcaldes, incluido Aquiles Álvarez, en un escenario de fricción permanente con el Ejecutivo.

Guayas lleva meses encabezando las cifras de violencia. ¿Qué indicador usará para que la ciudadanía diga: “Este Gobernador sí está funcionando”?

Decir cuál será el instrumento para resolver el problema a corto plazo es improbable. Experiencias como (las de) Cali, Medellín o Ciudad de México muestran que, pese a medidas y cambios, los indicadores siguen afectados. Por eso, aquí en Guayas, la articulación va a jugar un papel fundamental dentro de la estructura, a fin de establecer la prevención del delito mediante el control de espacios de análisis y acción (...); ya que, lamentablemente, en la consulta popular -que no tuvo un resultado positivo- se buscaba establecer nuevas condiciones normativas, que eran y son necesarias para que la Policía y las Fuerzas Armadas cuenten con herramientas para los trabajos de investigación e inteligencia, que muchas veces no requieren órdenes judiciales. Y es que no basta con tener más policías u operativos si el daño ya ocurrió. La ciudadanía exige soluciones antes de un nuevo muerto o sicariato, producto de una estructura criminal que debe ser desarticulada, que es lo que hay que hacer.

¿Cómo lograrlo? Si antes ya se lo ha intentado.

Lo haremos atacando las economías estructurales, con un paquete de leyes que prepara la Asamblea para cambiar ese sistema normativo que ya no responde a las expectativas sociales ni a la realidad del crimen organizado que tenemos, lo que exige madurez política y una oposición que plantee alternativas. La normativa actual responde a una sociedad de 2008 o 2014, no a una donde el crimen está estructurado. Además, se trabaja ya en la prevención del delito común y de las extorsiones con herramientas como la instalación de cámaras y del código QR de la Policía, que facilita el contacto ciudadano y monitorea lo que pasa en los parques, barrios, zonas comerciales; (también con) el desarrollo tecnológico del ECU-911 y la recuperación del tejido social. La tecnología o la presencia militar no son suficientes si no se recupera esto. Por ello se impulsan desde ya programas de salud, cultura y deporte, y activaremos los consejos barriales y las veedurías ciudadanas. Hay que trabajar con la gente. Además, se actuará con dureza en zonas identificadas de microtráfico, un problema de salud pública vinculado al consumo, que requiere de un análisis más profundo del Ministerio de Salud.

La normativa actual responde a una sociedad de 2008, no al crimen estructurado de hoy. José Arévalo Santana Gobernador del Guayas

¿Cuánto tiempo se necesita para mostrar resultados y no solo promesas?

Resiliencia, serenidad y confianza es lo que pido. Establecer tiempos específicos sobre un problema que tiene 17 años para empezar a tener resultados de manera inmediata, es tomar una antorcha de la libertad y tratar de decir algo irreal. Lo real es que tenemos una situación extremadamente grave y que vamos a empezar. Para eso vamos a estar en territorio, con todos los ministerios. La gente debe recibir lo que le corresponde por derecho. No hemos venido a hacer política, sino a que se cumplan sus derechos. El Estado estará donde están las necesidades y el objetivo es que la sociedad reciba lo que le corresponde por derecho, sin tener que mendigar.

Historial Guayas ha tenido seis gobernadores durante las administraciones del presidente Daniel Noboa, hasta la designación de José Ignacio Arévalo Santana, abogado y especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, nombrado el 18 de noviembre de 2025.

¿Qué hará distinto a sus antecesores, considerando que este cargo ha tenido alta rotación sin cambios visibles?

Tomaré lo positivo que hicieron y haré todo lo que no se hizo. ¿Quién lo va a medir? El tiempo, la ciudadanía y la prensa.

¿Cree que el Estado ha perdido control en zonas de Guayaquil, Durán y el sur del Guayas?

¿El Estado? ¿Pero desde cuándo? Porque si se habla de los últimos dos años del gobierno del presidente Noboa, eso es consecuencia de lo que ha venido pasando. El Estado perdió el control sí, pero hace muchos años, cuando el sistema normativo no se adaptó a una sociedad impactada por el narcotráfico y cuando las pandillas juveniles pasaron a formar parte de las estructuras del Estado. Luego, con la desvalorización de los principios, la situación se desbordó. Eso es lo que hoy se busca recuperar, porque una sociedad sin un sistema normativo que cumpla las expectativas sociales no puede considerar legítima su normativa.

Este 2025 en Guayaquil se han registrado varios atentados, incluidas las detonaciones de coches bomba, sobre todo en espacios comerciales. ALEX LIMA

No se trata de decir “en mi tiempo fuimos mejores”. Hoy la realidad es distinta. Den ideas. Ayúdennos a cambiar. No solo critiquen. José Arévalo Santana Gobernador del Guayas

¿Puede garantizar que denunciar no seguirá siendo una sentencia de muerte?

Las denuncias son reservadas. El problema no está en el actuar de la Policía cuando se denuncia, sino en la función del Estado que algunas veces no ha trabajado como debería porque, repito, tenemos un sistema normativo que permite establecer la interpretación. Tenemos una Constitución rígida. Y ante la situación nacional, las normas deben ser más flexibles. La contaminación de funcionarios es una realidad. Si se contaminan hoy los jóvenes y niños, lo puede hacer un adulto. Pasa y es lo que hay que parar. Sin embargo, la denuncia puede garantizarse, pero requiere cambios normativos. Por eso se llama al debate y a que quienes critican propongan alternativas, entendiendo que la realidad actual no es la de antes y que el objetivo es ayudar a cambiarla. Eso será fundamental.

¿Hay aún infiltración del crimen organizado en instituciones públicas en Guayas?

Hoy no solo se investiga el delito común, sino el lavado de activos, y creo que José Julio Neira pronto tendrá resultados. José Arévalo Santana Gobernador del Guayas

¿Somos un narcoestado? No. ¿Hay contaminación? Sí. La falta de valores y de un sistema normativo adecuado y la ausencia del Estado en muchas circunstancias, pero no de este Gobierno, han permitido esa infiltración, que requiere de investigaciones y medidas a mediano y largo plazo, que se están y seguirán haciendo.

Por eso, insisto, la crítica sin propuestas no ayuda: lo necesario es sentarse con los actores técnicos, con todos, absolutamente con todos, trabajar y continuar. Trabajar en conjunto no implica darse la mano con nadie, enviar un mensaje en X (antes Twitter), sino pensar en la sociedad.

¿Está dispuesto a sentarse a trabajar con Aquiles Álvarez aunque el Gobierno mantenga un conflicto político con él?

No nos vamos a sentar en un contexto político con nadie. El trabajo se hace desde las necesidades y exigiendo a cada alcaldía que cumpla sus competencias. El análisis político no es necesario si el objetivo es evitar conflictos y que cada institución cumpla su rol. Desde la Gobernación cumpliremos el nuestro y haremos que el Municipio cumpla los suyos. Nosotros con la ATM estamos realizando operativos. Trabajamos en relación técnica a nuestras necesidades. Respecto a los temas políticos, estos responden más a un contexto necesario de venta de prensa.

El gobernador del Guayas, José Arévalo, sume responsabilidad política y dice que renunciaría si no hay resultados. CARLOS KLINGER

¿Pero estaría dispuesto a reunirse con él?

Cuando no estemos, quien llegue deberá seguir esta estructura, con veedurías ciudadanas y trabajo con los barrios. Eso es vital. José Arévalo Santana Gobernador del Guayas

Su pregunta apunta a generar una noticia. Estoy dispuesto a trabajar con quienes están vinculados al ámbito técnico. No tengo que reunirme con políticos, sino con las instituciones en el plano técnico, porque ese tipo de respuestas es lo que se busca para hacer la entrevista más plausible.

Es decir, ¿se reunirá solo con el equipo técnico de la Alcaldía de Guayaquil?

De todos los municipios y en función de los ciudadanos.

¿Pero las puertas a Aquiles Álvarez están abiertas en la Gobernación?

Es la tercera vez que me pregunta lo mismo.

Pregunto para tener clara su respuesta. ¿Sí o no?

Es para generar más morbo.

Es para saber qué pasará en Guayaquil.

Yo ya le respondí.

¿Puede garantizar que no habrá bloqueos de ningún tipo por diferencias políticas? No solo con la Alcaldía de Guayaquil, sino con cualquiera.

No puedo ni voy a poner a jugar a la gente. Yo necesito que a la gente se le cumplan sus necesidades. Esa será la prioridad siempre.

José Arévalo asegura que no tendrá ninguna relación política directa con Aquiles Álvarez ni con ningún otro alcalde, pero hace énfasis en que sí se mantendré vigente el trabajo institucional. CARLOS KLINGER

¿Quién respondería políticamente si la estrategia de seguridad vuelve a fracasar?

- Yo lo haré. Vine acá a trabajar.

Si las cifras de violencia no bajan, si las medidas no son las esperadas, ¿renunciaría?

Daría el paso al costado. Porque seré siempre el hombre que me enseñaron: por encima de todo, siempre tendré los valores y la educación, las ganas de responder ayudando a la gente.

