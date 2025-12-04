Transportistas de Durán siguen asfixiados por las extorsiones

Pasajeros denunciaron la paralización de una línea de buses con ruta entre La Aurora y el cantón ferroviario

Los conductores de buses urbanos en Durán vuelven a sufrir por extorsiones. Algunas de las rutas conectan hacia Guayaquil o la parroquia La Aurora.

Los conductores de la línea 18 de la cooperativa 16 de Octubre, ruta que cubre el movimiento entre Guayaquil o La Aurora y Durán, vuelven a sufrir extorsiones. Según las denuncias de los duraneños, la compañía de transporte es amenazada por organizaciones criminales para que realice pagos a cambio de supuesta protección.

“De eso nos enteramos hoy (lunes 1 de diciembre) en la mañana e incluso, supuestamente, dispararon a un chofer, que es amigo de uno de mis hijos, mientras hacía su ruta”, contó a EXPRESO una comerciante de la avenida Samuel Cisneros, quien prefirió mantener su identidad en reserva.

“No hemos visto que tantos buses de la línea 18, en sus dos recorridos (2 y 2B, a Guayaquil y La Aurora, respectivamente), hayan pasado desde las 11:00”, agregó la vendedora de frutas.

También señaló que las zonas comerciales de Durán quedan vacías luego de las 18:00 por las extorsiones y la violencia.

Buses en Durán demoraron en llegar a las paradas

En esa misma calle, en la tarde del lunes 1 de diciembre, usuarios esperaban por la unidad de la línea mencionada junto a los negocios ambulantes que se instalan en esa vía; sin embargo, no todos conocían la novedad y solo se enteraban cuando otros usuarios -algunos de ellos residentes del sector- comentaban como rumor la supuesta paralización.

“Aquí ya hemos esperado algunos minutos, pero aún no viene el bus. Igual, toca seguir esperando porque sí se demora más de cinco minutos entre unidad y unidad, por lo que aún no se puede asegurar que no haya”, indicó Esteban, uno de los usuarios.

La primera de las rutas, la de la línea 18-2, inicia su recorrido en la puerta 10 del Cementerio Patrimonial de Guayaquil y llega hasta la cooperativa Elsa Bucaram, mientras pasa por la cooperativa Río Guayas 1. En cambio, la segunda avanza desde La Aurora y pasa por La Puntilla para llegar al mismo sector.

EXPRESO recorrió una parte de estas rutas y corroboró que solo los buses que cubren el movimiento de la línea 18-2 circulaban; al menos tres de estas unidades, identificadas con color amarillo en su carrocería, llegaron a Durán y salieron del cantón en 30 minutos. Por otro lado, los correspondientes a la 18-2B, que se distinguen por el color verde, no transitaron por ese sector en todo ese tiempo.

“Yo trabajo en La Aurora y estaba esperando el carro, pero nunca pasó. Me tocó hacer transbordo y aquí en Durán coger la 18-2 para llegar hasta mi hogar”, dijo Manuel, otro usuario, quien descendió de una de las unidades en las antiguas instalaciones de la cooperativa 16 de Octubre, en una zona cercana a la cooperativa Ana María de Olmedo.

Este Diario solicitó información a la Agencia de Tránsito de Durán (ATD) sobre esta posible paralización; sin embargo, la encargada de comunicación de la institución respondió que habían establecido contacto con el presidente de la cooperativa y este les aseguró que habían operado con normalidad “todos estos días”. “No hay ningún problema, no sabríamos qué pasaría”, insistió.

La ATD fue removida del control del tránsito en Durán tras la intervención del Gobierno, por la investigación iniciada ante la presunta conexión con la organización criminal Chone Killers.

Christian Rueda, representante del distrito policial Durán, pidió a la comunidad información para identificar a los extorsionadores.

