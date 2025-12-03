Expreso
Asesinato en el centro de Guayaquil
Agentes policiales cercaron la zona del centro de Guayaquil en la que se registró el crimen.Álex Lima

Balacera en el centro de Guayaquil: Una mujer falleció al ser impactada por disparo

El hecho violento se registró en las calles Tungurahua y Luis Urdaneta, la tarde de este miércoles 3 de diciembre

Una nueva jornada de violencia se vivió en Guayaquil. Una balacera se registró en las calles Tungurahua y Luis Urdaneta, en el centro de la ciudad, la tarde de este miércoles 3 de diciembre.

Según contaron testigos al canal digital Wilar RTV, cerca de las 13:30 delincuentes y agentes de la Policía Nacional se enfrentaron a tiros durante una persecución que se inició en la avenida Delta, en el norte.

De forma preliminar, testigos indicaron que, durante el cruce de disparos, dos personas que caminaban por las calles Tungurahua y Luis Urdaneta resultaron heridas; una de ellas, una mujer que murió minutos después.

En las imágenes compartidas por Wilar RTV se evidencia a los agentes policiales detener a un ciudadano, mientras a pocos metros la mujer herida agonizaba en los brazos de una señora que clamaba por ayuda. Junto a ellas había un charco de sangre.

falta de alumbrado en vía a la costa

Inseguridad en vía a la costa: Policía realizó operativos tras denuncias ciudadanas

Leer más

El ambiente era tenso y los presentes estaban desesperados por que atendieran a la mujer que agonizaba. Otro ciudadano, herido de manera leve, permanecía sentado sobre la acera.

Balacera en el centro de Guayaquil: Cierre de vías

La mujer herida falleció luego de varios minutos. Su cuerpo quedó tendido sobre la acera, a la espera de la llegada del personal de Criminalística y de la Dirección Nacional de Muertes Violentas (Dinased)

Los agentes policiales cerraron el tramo de la calle Tungurahua entre Luis Urdaneta y Quisquís para los procedimientos respectivos ante esta muerte violenta, que se mantenía a las 15:15 de este miércoles.

