Ataque armado en Guayacanes deja un fallecido

Un hombre de 47 años fue asesinado a tiros la madrugada de este jueves 25 de diciembre en el distrito Modelo, al norte de Guayaquil. El hecho violento se registró alrededor de las 00:10, en la avenida José Luis Tamayo, diagonal a un local de jugos del sector Guayacanes.

La víctima fue identificada como Aldo Cristian Espinoza Andrade. En el lugar del crimen, personal de Criminalística levantó 13 vainas percutidas calibre 9 milímetros, lo que confirma el uso de un arma de fuego en el ataque.

Según versiones recabadas por la Policía, moradores, quienes pidieron mantener su identidad en reserva por temor a represalias, señalaron que la víctima estaría vinculada al consumo y presunta venta de sustancias sujetas a fiscalización, así como a extorsiones en la zona. Estas actividades habrían generado amenazas previas por parte de grupos de delincuencia organizada que operan en el sector.

La esposa del fallecido indicó a los agentes que horas antes del crimen su pareja había salido a ingerir bebidas alcohólicas con amigos en un parque cercano. Tras escuchar varias detonaciones, acudió al lugar y encontró a su esposo tendido en el suelo, ya sin signos vitales.

La Policía continúa con las investigaciones

Por disposición de la Fiscalía de turno, el cuerpo fue trasladado al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses para la autopsia de ley. En tanto, la Policía continúa con las investigaciones, que incluyen la revisión de cámaras de seguridad públicas y privadas, entrevistas y labores de vecindario, con el objetivo de identificar a los responsables del crimen. AEB

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!