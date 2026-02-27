Mesa de Protección a Periodistas pidió derogar reglamento militar sobre coberturas

La organización acudió al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para entregar formalmente la petición

Las Fuerzas Armadas barajan la posibilidad de emitir lineamientos para restringir a periodistas y medios de comunicación.

La Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP) solicitó formalmente la derogación del oficio emitido el 28 de enero de 2026 por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En ese documento se establecían lineamientos para la acreditación de medios y periodistas en la cobertura de los actos de esa entidad de seguridad.

(NO TE PIERDAS: Los militares de Ecuador no quieren el escrutinio de la prensa)

César Ricaurte, representante de Fundamedios, Diego Cazar, de Periodistas Sin Cadenas y representantes de Reporteros Sin Fronteras — organizaciones integrantes de la MAPP—, acudieron al Comando Conjunto, ubicado en el centro de Quito, este 27 de febrero de 2026 para entregar la petición.

“Pedimos la derogatoria explícita de los lineamientos que ordenan la cobertura de la prensa en los temas de defensa nacional. Consideramos que dicho reglamento es violatorio de la libertad de expresión. Es un acto de censura previa”, señaló Ricaurte.

HRW alerta sobre polémica medida de Fuerzas Armadas que afecta a la prensa Leer más

En ese sentido, insistió en que no son suficientes los comunicados que ya ha emitido el Comando Conjunto sobre este tema. “Es necesario un acto administrativo que derogue este reglamento”, afirmó.

Más de 300 personas, entre directores de medios de comunicación, periodistas y representantes de la sociedad civil, firmaron la petición, según la MAPP.

“Esta intención de limitar el acceso de la prensa a eventos y actos oficiales de las Fuerzas Armadas generó una fuerte reacción pública al incluir criterios vinculados a la línea editorial, el tratamiento informativo histórico y la denominada “postura institucional” de los medios frente a las Fuerzas Armadas”, recordó la organización en un comunicado.“

Los firmantes sostienen que, en un Estado de derecho, las declaraciones públicas no sustituyen la seguridad jurídica y que cualquier medida que pueda afectar el ejercicio del periodismo debe ser formalmente dejada sin efecto”, se lee en el pronunciamiento.

¿Qué ha dicho el Comando Conjunto?

El último pronunciamiento de la entidad se produjo el 15 de febrero de 2026. En un comunicado, las Fuerzas Armadas defendieron la existencia de un protocolo, aunque aseguraron que el documento no estaba vigente.

📣 #BOLETÍN | La Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (@MAPP_EC) entregó este viernes una solicitud formal de derogación del oficio emitido el 28 de enero de 2026 por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.



Más de 300 personas, entre directores de medios de… pic.twitter.com/JDGwnbuycs — FUNDAMEDIOS (@FUNDAMEDIOS) February 27, 2026

“El Ecuador enfrenta un escenario distinto y nunca antes declarado. Esta condición impone responsabilidades constitucionales y legales que obligan a reforzar medidas de seguridad para proteger bienes estratégicos del Estado, al personal militar y civil, la planificación y ejecución de las operaciones militares y, en definitiva, a la ciudadanía”, se señaló.

Según las Fuerzas Armadas, la “planificación exige especial cautela sobre la presencia de actores en instalaciones castrenses y, con mayor razón, en espacios directamente vinculados al teatro de operaciones”.

En ese contexto, la institución defendió la existencia del documento, aunque reiteró que los parámetros incluidos buscan fortalecer las condiciones de seguridad de las instalaciones, del personal militar y civil, de los asistentes en general y, principalmente, la confidencialidad y seguridad en el desarrollo de las operaciones militares.

Los pedidos de la Mesa

Derogatoria inmediata y formal del oficio del 28 de enero de 2026. Eliminación expresa de todos sus anexos y mecanismos de evaluación. Adopción de un protocolo de acreditación basado exclusivamente en criterios objetivos, logísticos y de seguridad. Garantías de no discriminación para periodistas y medios, sin evaluaciones sobre línea editorial o postura institucional.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!