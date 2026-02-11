Fuerzas Armadas se pronuncian sobre polémicas restricciones para la prensa

El Comando Conjunto aclara los lineamientos de acreditación y control de acceso para la prensa. Conoce los detalles

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas difundió un comunicado en el que precisa los criterios para la acreditación de medios de comunicación.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas difundió este miércoles 11 de febrero del 2026 un comunicado en el que precisa los criterios institucionales aplicados para la acreditación de medios de comunicación y el manejo de información oficial durante actividades organizadas por la institución. La aclaración se emitió tras la reciente circulación de documentos oficiales que, según la entidad, generaron interpretaciones imprecisas sobre el alcance de dichos lineamientos.

De acuerdo con el texto, las disposiciones vigentes “no buscan restringir ni impedir el ejercicio periodístico”, sino garantizar que la cobertura informativa se realice en condiciones “adecuadas, oportunas y seguras”. El comunicado recalca que la finalidad de estas normas es organizar y planificar el trabajo de prensa dentro de los eventos militares.

Entre los puntos ratificados por las Fuerzas Armadas se incluye que los procesos de acreditación están destinados a facilitar el acceso ordenado a las actividades institucionales, bajo medidas de seguridad previamente establecidas. La institución señala que los horarios, áreas de ingreso y protocolos de movilización responden a criterios operativos y de resguardo estratégico.

Uso de herramientas y tácticas de seguimiento

También se destaca que el uso de herramientas técnicas para el seguimiento o evaluación del trabajo de los periodistas se realiza únicamente para fines logísticos y de seguridad. Este monitoreo —aclara la entidad— no tiene como objetivo influir en el contenido periodístico ni limitar la labor informativa.

(Sigue leyendo: Comando Conjunto establece censura y filtros editoriales para acreditar a la prensa)

El pronunciamiento subraya además que el ingreso a recintos militares está regulado y depende exclusivamente de procedimientos de control interno, lo cual incluye la presentación de acreditaciones y el respeto de normas establecidas.

El Comando Conjunto reiteró su reconocimiento al trabajo de los medios de comunicación y al rol fiscalizador de la prensa. Según el texto, las Fuerzas Armadas mantienen su compromiso con la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

Sin embargo, insistieron en que la cobertura en contextos estratégicos o de seguridad requiere de lineamientos específicos. Finalmente, la institución exhortó a los medios a respetar los procedimientos vigentes “para mantener una relación basada en el respeto mutuo y la transparencia”.

