¿Las Fuerzas Armadas evaluarán a los medios para acreditaciones? Esto se sabe

Un documento interno que circula en redes sociales, este 10 de febrero de 2026 y que fue publicado en medios como Ecuavisa, sugiere la posible implementación de nuevas disposiciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para regular la invitación y acreditación de medios de comunicación y periodistas en eventos institucionales. Hasta el momento, la institución militar no ha emitido un pronunciamiento oficial confirmando o desmintiendo el contenido.

Según el texto difundido, se habría establecido un sistema de evaluación que calificaría a los medios en función de criterios editoriales, históricos y de desempeño informativo, lo que definiría su acceso a coberturas oficiales. El documento atribuye la disposición a la jefatura del Comando Conjunto, que habría instruido a las direcciones de comunicación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a aplicar un procedimiento de acreditación basado en parámetros técnicos.

Entre los aspectos considerados constarían la línea editorial del medio, el tratamiento informativo histórico sobre las Fuerzas Armadas, el rigor informativo y la conducta profesional, así como la postura institucional frente al rol constitucional de la institución militar.

Evaluación con puntaje sobre 100

El documento que circula señala que la Dirección de Comunicación Social habría elaborado una matriz técnica de evaluación con puntajes sobre 100. Bajo este esquema, los medios que obtuvieran entre 80 y 100 puntos serían considerados “aptos”; aquellos con puntajes entre 60 y 79, “aptos condicionados”; y los que registraran menos de 60 puntos serían catalogados como “no aptos para acreditación”.

La matriz incluiría indicadores como coherencia editorial con valores institucionales, análisis de coberturas pasadas sobre las Fuerzas Armadas, uso de fuentes verificadas, alcance e influencia pública del medio y conducta profesional en eventos oficiales.

Posibles restricciones de acreditación

El texto también señala que se evitaría otorgar acreditaciones a medios o comunicadores que, de forma reiterada y documentada, difundan información considerada falsa o descontextualizada, mantengan posturas contrarias a la misión institucional o afecten la imagen pública y la confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas.

Además, se menciona que las direcciones de comunicación mantendrían un registro actualizado de medios acreditados, evaluaciones periódicas de su desempeño informativo y una clasificación de medios según su relación informativa con la institución, como parte de la planificación estratégica comunicacional.

Hasta el cierre de esta edición, las Fuerzas Armadas no habían emitido un comunicado oficial sobre la autenticidad del documento ni sobre la eventual aplicación de estas disposiciones.