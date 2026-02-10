Caso Encuentro: ¿Quién es Leonardo Cortázar y por qué fue extraditado a Ecuador?

Leonardo Cortázar llega extraditado desde Panamá para enfrentar a la justicia por la trama de corrupción en el Caso Encuentro

Leonardo Cortázar, implicado en el Caso Encuentro, llega extraditado a Ecuador bajo custodia policial para enfrentar la investigación de la Fiscalía por presunta corrupción.

Tras casi un año de gestiones internacionales, Leonardo Héctor Cortázar Arcos arribó a Ecuador este 10 de febrero de 2026, bajo un estricto operativo de seguridad denominado "Fénix 86". Cortázar, pieza clave en la investigación del Caso Encuentro, fue extraditado desde Panamá tras haber sido capturado en marzo de 2025. El ministro del Interior, Jhon Reimberg, fue enfático al recibirlo: “En Ecuador no hay intocables”.

El procesado, sobre quien pesaba una difusión roja de Interpol, es señalado por la Fiscalía como uno de los operadores principales de una estructura criminal que, entre 2021 y 2023, habría permeado instituciones estratégicas como CNEL EP, BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas (Senae). Según las investigaciones, su rol era direccionar contratos públicos a cambio de beneficios económicos indebidos, en una trama que ya dejó una sentencia de 10 años para Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso.

Trayectoria política y antecedentes profesionales

La actividad pública de Leonardo Cortázar ha estado vinculada a distintas organizaciones políticas a lo largo de las últimas dos décadas. En 2007, participó como candidato a asambleísta constituyente por el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y, años más tarde, formó parte de la directiva del movimiento Fuerza EC. Asimismo, desempeñó funciones como director provincial de Libertad es Pueblo.

En el ámbito académico, si bien en el proceso judicial de la Fiscalía se le identifica como ingeniero comercial, el portal oficial de la Senescyt no registra títulos de tercer o cuarto nivel a su nombre. Según la tesis de la Fiscalía, Cortázar no ejercía como servidor público, sino que su rol era el de un gestor u operador externo que facilitaba el contacto entre el sector privado y las instituciones del Estado para la coordinación de procesos contractuales.

La fotografía que detonó el escándalo

El nombre de Leonardo Cortázar saltó a la luz pública de forma masiva en 2022, tras una publicación del entonces asambleísta Fernando Villavicencio. En la imagen, captada en una piscina en Miami, se observaba a Cortázar junto a Xavier Jordán (vinculado al caso Metástasis) y al exasambleísta Ronny Aleaga. Aquella fotografía se convirtió en el símbolo de las conexiones entre la delincuencia organizada y los operadores políticos.

La relación entre Cortázar y Villavicencio fue históricamente conflictiva; de hecho, en 2016, el fallecido asambleísta interpuso una denuncia en su contra por intimidación. Este antecedente se suma a otras denuncias por estafa y receptación que constan en el historial del empresario, configurando un perfil judicial complejo mucho antes de la explosión del Caso Encuentro.

Reunión. Aleaga, segundo desde la izq., junto a Xavier Jordan, de barba rubia, quien está prófugo en Ecuador. Cortesía

El proceso judicial y el camino a la extradición

La justicia ecuatoriana dictó prisión preventiva para Cortázar en 2023, pero para entonces el empresario ya había abandonado el país. Su localización en Panamá fue el resultado de labores de inteligencia coordinadas entre la Policía Nacional e instancias internacionales. Tras cumplirse las etapas administrativas de la extradición activa, el Gobierno Nacional ha dispuesto su traslado inmediato a la Cárcel del Encuentro.

Con la llegada de Cortázar, la Fiscalía espera profundizar en los detalles de cómo funcionaba la red que direccionaba las compras estatales, especialmente en el sector eléctrico. Su testimonio —o el avance de su proceso— promete arrojar luces sobre otros posibles cómplices que facilitaron el ingreso de capitales ilícitos a través de la contratación pública.

