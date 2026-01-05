Reimberg sobre la cárcel del Encuentro: “Los grupos criminales le tienen terror”

Detenciones, control carcelario extremo y golpes al narcotráfico redefinen la lucha contra las bandas criminales en Ecuador

La captura de cabecillas criminales, la reconfiguración del sistema penitenciario y el impacto directo en la violencia marcaron el balance del Ministerio del Interior. Su titular, John Reimberg, detalló cómo estas acciones han reordenado el mapa del crimen organizado en el país.

En una entrevista en Radio Centro Ecuador, el funcionario explicó que varias detenciones recientes responden a una estrategia de ataque frontal a las estructuras criminales que operaban con fuerza en zonas como Durán, Manabí y la frontera amazónica.

Caen líderes criminales que controlaban violencia en Durán

Reimberg confirmó la detención de alias Gato Celi, capturado en Colombia el 31 de diciembre mediante una operación conjunta entre policías de ambos países. Según dijo, era uno de los principales responsables de secuestros, extorsiones y sicariatos en Durán. “Alias Gato Celi y Bob Marley lideraban los ataques criminales en Durán, en rivalidad con la banda de Negro Tulio”, señaló el ministro, al explicar el nivel de violencia que generó esa disputa.

La autoridad reveló que el detenido incluso se había sometido a una cirugía facial para evitar ser identificado. Aun así, la investigación permitió ubicarlo y ejecutar la captura en el país vecino.

Todos los cabecillas terminarán en la cárcel del Encuentro

El ministro aseguró que Gato Celi será trasladado a la cárcel del Encuentro, donde ya permanecen otros líderes como alias Negro Tulio y alias Gerente. “Hoy todos ya están en la cárcel del Encuentro”, afirmó.

Explicó que este centro penitenciario no permite privilegios ni pabellones exclusivos. “Aquí se terminó eso de tenerlos con sus grupos para que se sientan protegidos”, sostuvo Reimberg.

Los internos permanecen mezclados, sin contacto con guías penitenciarios y con un régimen estricto de control para evitar comunicaciones o liderazgos internos.

Extradiciones y nexos internacionales del narcotráfico

Reimberg confirmó que algunos de los detenidos enfrentan procesos internacionales, especialmente en Estados Unidos. Alias Gerente y alias Pipo tendrían rutas de narcotráfico que operaban fuera del Ecuador.

“Son delitos graves, terrorismo, narcotráfico y tráfico de armas, por los cuales pueden ser extraditados”, explicó. En el caso de Pipo, ya existe cooperación activa con autoridades estadounidenses.

Sobre Gato Celi, aclaró que la mayoría de sus delitos se concentran en el ámbito nacional, aunque no descartó futuros requerimientos internacionales.

Así funciona la cárcel del Encuentro por dentro

La cárcel del Encuentro opera al 100 % de su capacidad, con cinco pabellones completamente ocupados. Reimberg desmintió versiones sobre falta de servicios básicos y citó un informe de la Defensoría del Pueblo.

“Es una cárcel de máxima seguridad, aquí no puede pasar nada”, afirmó. Cada celda alberga cuatro personas y la entrega de alimentos se realiza sin contacto directo con custodios.

El temor a ser trasladados a este centro ha generado un efecto disuasivo en otras cárceles. “Le tienen terror a la cárcel del Encuentro”, aseguró el ministro.

Reforma del sistema penitenciario y rol de policías retirados

Reimberg reconoció que la reestructuración del sistema carcelario tomará tiempo, pero aseguró que ya está en marcha. Parte clave del proceso es incorporar policías en servicio pasivo al SNAI. “Necesitamos gente con hojas intachables y experiencia”, dijo, al defender que no se les descuente parte de su pensión como incentivo para sumarse.

Actualmente, la seguridad del Encuentro está a cargo de Policía y Fuerzas Armadas, mientras se depura y fortalece el cuerpo penitenciario.

Violencia, homicidios y reacción de las bandas

Ecuador cerró 2025 con cerca de 9.300 homicidios. Para Reimberg, esta cifra está ligada a los golpes directos contra las cúpulas criminales. “Cuando se aísla a los cabecillas, las estructuras se comienzan a desarticular y ellos mismos se matan”, explicó, comparando el fenómeno con lo ocurrido en Colombia tras la caída de grandes capos.

Según el ministro, bandas como Los Choneros y Los Lobos han perdido control y se fragmentan en grupos más pequeños que buscan sobrevivir.

Golpes económicos: droga y minería ilegal

En 2025 se incautaron cerca de 228 toneladas de droga, el segundo registro más alto en la historia del país. Para el ministro, esto debilitó seriamente las finanzas criminales. A esto se suman operativos contra la minería ilegal, donde se destruyeron más de 420 excavadoras. “Eso muestra la magnitud del negocio ilegal”, advirtió.

Reimberg planteó que las nuevas excavadoras vendidas en el país deberían contar con chips de geolocalización para frenar su uso ilícito.

Manabí, Puerto López y el control territorial

John Reimberg sobre alias Gerente: "No es una pantomima, es una lucha frontal" Leer más

Manabí fue identificada como una de las provincias más golpeadas por el narcotráfico. Reimberg vinculó el crecimiento del delito a la salida de la base de Manta. Tras el hecho violento ocurrido en Puerto López, el ministro se trasladó de inmediato a la zona. “Actuamos el mismo día para garantizar seguridad”, señaló.

El refuerzo policial y militar permitió que el feriado cierre con alta ocupación turística y reactivación económica en la costa.

