John Reimberg sobre alias Gerente: "No es una pantomima, es una lucha frontal"

John Reimberg defendió la actuación del Gobierno en el caso alias Gerente y negó que su retorno al país haya sido una pantomima.

El ministro del Interior, John Reimberg, respondió públicamente a los cuestionamientos por el proceso judicial de Roberto Álvarez, alias Gerente, señalado como cabecilla de Los Comandos del Norte. Lo hizo tras un mensaje de la periodista Janeth Hinostroza, que cuestionó el manejo del caso. Reimberg defendió la actuación del Gobierno y aseguró que la captura y retorno del implicado no fue un montaje, sino parte de una estrategia para enfrentar al crimen organizado y llevarlo ante la justicia.

En su mensaje, el ministro marcó distancia de las acusaciones y sostuvo que el Ejecutivo ha actuado “de frente” contra las estructuras criminales. “Alias Gerente se encuentra ya aquí en el país. No es una pantomima, es la lucha decidida a que paguen por el daño que han hecho a los ecuatorianos”, afirmó.Según Reimberg, el objetivo es que los principales cabecillas criminales enfrenten los procesos pendientes y respondan ante los tribunales.

Procesos judiciales que rodean a alias Gerente

Reimberg detalló que alias Gerente enfrenta dos causas penales distintas. La primera es por lavado de activos, proceso que (según dijo) estuvo a punto de anularse por una supuesta falta de notificación. “Misteriosamente quisieron hacerlo un caso de nulidad porque no le pudieron notificar”, señaló. El ministro aseguró que ese escenario cambió en las últimas horas y que el proceso seguirá su curso conforme a la ley.

De acuerdo con su versión, la notificación ya se concretó y existe una nueva convocatoria judicial. “Ayer ya fue notificado, hay un nuevo llamado a audiencia para el 5 de enero y con esto continúa el proceso”, indicó Reimberg. Para el funcionario, este paso permite retomar una causa que había quedado en suspenso y avanzar hacia la etapa judicial correspondiente.

Delincuencia organizada y alerta roja de Interpol

Alias Gerente pierde su libertad bajo fianza en Emiratos y será enviado a Ecuador Leer más

El segundo proceso, explicó Reimberg, es por delincuencia organizada y se encuentra en una fase más avanzada. En este caso, ya existirían sentencias contra parte de la estructura criminal y familiar del implicado. “Hay dos sentencias a la estructura criminal y a la estructura familiar de él”, afirmó el ministro, al referirse al estado del expediente.

Reimberg añadió que este proceso motivó la emisión de una notificación roja de Interpol, mecanismo que permitió su localización y retorno al país. “Es un proceso que ahora se va a tener que enfrentar”, enfatizó. Con ello, insistió en que la postura oficial es clara: capturar a los cabecillas y obligarlos a responder por los daños causados a la sociedad.

Cuestionamientos públicos al manejo del caso

Tras las declaraciones de Reimberg, surgieron por cuestionamientos de la periodista Janeth Hinostroza sobre el desenlace judicial del caso. A partir de un reportaje televisivo de Ecuavisa, se puso en duda la efectividad del operativo que permitió el retorno de alias Gerente al país. Las críticas apuntaron a que, pese al despliegue inicial, las decisiones judiciales posteriores favorecieron al señalado cabecilla criminal y a su entorno familiar.

Desde esa perspectiva, se afirmó que el proceso terminó beneficiando a alias Gerente, al quedar sin efecto su vinculación por lavado de activos. “En resumen, hicieron toda una pantomima para traer al país al jefe de Los Comandos del Norte, para dejarlo libre y devolverle sus bienes”, señaló en un mensaje difundido tras la emisión del reportaje. La crítica también alcanzó a las instancias anticorrupción encargadas de estos procesos.

En resumen, hicieron toda una pantomima para traer al país al jefe de Los Comandos del Norte, para dejarlo libre y devolverle sus bienes.

Así opera la Unidad Anticorrupción. Estamos jodidos. https://t.co/TBANvWqSd7 — Janet Hinostroza (@janethinostroza) December 30, 2025

Fallos judiciales y restitución de bienes

El reportaje detalló que el fallo del Tribunal Anticorrupción, que anuló la vinculación de Roberto Álvarez al proceso de lavado de activos, quedó en firme. Como consecuencia, alias Gerente, su esposa y otras dos personas resultaron beneficiadas con el levantamiento de medidas cautelares. El juez anticorrupción Vicente Hidalgo ordenó dejar sin efecto las órdenes de prisión preventiva, así como los embargos sobre bienes y el congelamiento de cuentas bancarias.

La resolución judicial también dispuso notificar a los registradores de la propiedad, entidades mercantiles y a la Agencia Nacional de Tránsito para revertir las restricciones. Además, se informó a la Policía que las boletas de captura por este proceso quedaban sin efecto. El documento incluyó una lista de 30 propiedades que debían ser restituidas a los implicados.

Bienes allanados y nuevo intento fiscal

Operativo Frontera Norte 2: incautan 103 bienes en nueve provincias del Ecuador Leer más

De acuerdo con la información expuesta, la mitad de los bienes corresponden a alias Gerente e incluyen propiedades valoradas hasta en 231.000 dólares, ubicadas en Manabí, Pichincha y Sucumbíos. Estos inmuebles fueron allanados el 9 de septiembre durante un operativo en el que se exhibieron públicamente lujos y activos. La devolución de esos bienes reavivó el debate sobre la efectividad real del proceso judicial.

En este contexto, se informó que el fiscal antilavado Santiago Riquelme solicitó una nueva fecha para vincular a los implicados, esta vez subsanando la incorrecta notificación previa. Con el retorno de alias Gerente al país, el cabecilla podrá asistir a la audiencia de formulación de cargos. De concretarse, enfrentaría este proceso junto a sus hijos, también investigados en las dos causas penales abiertas en su contra.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!