Alias ‘El Gerente’ llegó a Ecuador y será recluido en la cárcel del Encuentro

Alias 'El Gerente' llegó a Ecuador y fue trasladado a la cárcel del Encuentro.

Roberto Carlos Álvarez Vera, conocido como alias El Gerente, arribó a Ecuador la madrugada del 30 de diciembre de 2025 tras hacerse efectiva su extradición desde Emiratos Árabes Unidos. Su llegada fue confirmada por el ministro del Interior, John Reimberg, quien lo calificó como uno de los delincuentes más peligrosos de la región.

El traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, con presencia de la Policía Nacional y el Centro de Inteligencia. Álvarez fue conducido directamente a la Cárcel del Encuentro, un centro de máxima seguridad, donde cumplirá prisión preventiva mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.

Un objetivo de alto valor para Ecuador

Alias El Gerente es señalado como líder de los Comandos de la Frontera, una organización criminal que surgió tras la desmovilización de disidencias de las FARC. Bajo su mando, el grupo habría expandido operaciones de narcotráfico, lavado de activos, secuestros y ataques armados en zonas fronterizas.

En un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado informó que la audiencia de vinculación de Roberto Carlos Álvarez Vera, alias El Gerente, se realizará el lunes 5 de enero de 2026. El proceso corresponde a un caso de presunto lavado de activos en el que el señalado será formalmente vinculado.

La institución recordó que la Sala Especializada Anticorrupción aceptó una apelación contra la medida de prisión preventiva dictada previamente para El Gerente, su esposa y dos personas más. Como resultado, se declaró la nulidad de la audiencia de vinculación inicial, lo que obligó a reprogramarla para enero próximo.

Vínculos con el asesinato de 11 militares en Alto Punino

Las autoridades ecuatorianas señalan a Álvarez como presunto responsable de la emboscada que dejó 11 militares asesinados en mayo de 2025 en Alto Punino, provincia de Orellana, durante un operativo contra la minería ilegal. El entonces ministro del Interior, John Reimberg, confirmó su participación en este hecho al anunciar su captura inicial en Abu Dabi el 26 de junio de 2025.

Los Comandos de la Frontera, organización que lideraría Álvarez, han sido vinculados a múltiples delitos transnacionales. La Fiscalía sostiene que la estructura habría movilizado más de 350 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas, incluyendo narcotráfico y lavado de activos

En diciembre de 2025 se conoció que Álvarez permanecía en libertad bajo fianza en Emiratos, mientras su defensa alegaba vulneraciones al debido proceso en Ecuador. Sin embargo, la Fiscalía mantiene abiertos los procesos por delincuencia organizada y lavado de activos.

