Policías requisan a militares en Quevedo: Esto pasó en el incidente tras un operativo

Durante el hecho huyó un sujeto que había sido detenido por los militares y que, según el Ejército, es de la banda Los Lobos

El incidente ocurrió en la avenida José Joaquín de Olmedo, en la parroquia San Camilo, del cantón Quevedo.

Momentos de confusión e indignación se vivieron en plena avenida José Joaquín de Olmedo, en la parroquia San Camilo, de la ciudad de Quevedo, luego de un operativo militar.

Personal de Inteligencia militar llegó en la tarde del viernes 26 de diciembre hasta el lugar donde estaba Juan David Saltos Loja, sospechoso de asesinato, y lo aprehendieron.

"El sujeto es perteneciente al GAO (Grupo Armado Organizado) Los Lobos y es considerado objetivo de mediano valor en la provincia de Los Ríos, de quien se presume se dedica al sicariato", indicó el Ejército en una publicación realizada este sábado 27 de diciembre en su cuenta de la red social X.

Juan David Saltos Loja estaba en el balde de la camioneta, tras ser detenido por los militares. Durante la confusión, aprovechó para escapar. DANIEL VITE

Sin embargo, un grupo de ciudadanos denunció que durante el operativo se habrían desaparecido varias pertenencias de valor: joyas valoradas en 7.000 dólares, dinero en efectivo por un monto de $1.200, así como perfumes y cremas

“Nos sentimos afectados y tenemos pruebas”, manifestó Luis Morales, uno de los denunciantes, visiblemente alterado por lo ocurrido.

De acuerdo con la versión de los afectados, parte de los bienes les habrían sido devueltos tras los reclamos, mientras que otros no aparecieron.

Ante la tensión generada, los perjudicados alertaron de inmediato al ECU-911, lo que provocó la llegada de la Policía Nacional.

En el parte policial, al que tuvo acceso EXPRESO, se detalló que los policías registraron a los seis militares y a la camioneta en la que se trasladaban, "no encontrando ningún objeto relacionado a lo descrito por la denunciante".

Saltos estaba sentado en el balde de esa camioneta. Aprovechando el caos, se levantó y huyó rápidamente, según quedó registrado en videos que circularon en redes sociales.

𝐀𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐟𝐚𝐥𝐬𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚.



𝐄𝐥 𝐄𝐣𝐞́𝐫𝐜𝐢𝐭𝐨 𝐄𝐜𝐮𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚.

Al realizar una operación militar de control de armas, municiones y explosivos (CAMEX) en el sector San Camilo, cantón Quevedo, se aprehendió a Juan… pic.twitter.com/sVmOAi5JBn — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) December 27, 2025

¿Qué pasó con los militares tras el registro policial?

Ante el ambiente tenso, debido a la multitud aglomerada alrededor de la camioneta, los policías se llevaron a los militares hasta la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC), para identificarlos.

Sin embargo, un jefe militar llegó hasta la UVC e indicó que no se podía dar las identidades de los uniformados, debido a que trabajan en el área de inteligencia militar, según se indicó en el parte.

La Policía Nacional también se pronunció sobre este caso. En sus redes sociales se publicó este sábado un comunicado en el que se reiteró que, tras el registro a los militares y a su vehículo, no se encontraron indicios u objetos relacionados con la denuncia ciudadana.

