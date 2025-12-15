Agentes de ATM detenidos por escape de conductor: Se anuncia investigación interna

Una docena de sujetos se llevó a la fuerza a un motociclista que los uniformados detuvieron en vía a la costa

En el complejo judicial de la Florida Norte se registró el incidente donde un grupo de sujetos se llevó a la fuerza a un motociclista detenido por atropellar a un peatón.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció este lunes 15 de diciembre que hará una investigación interna por el incidente que involucró a dos de sus agentes y un chofer de la entidad.

Los tres participaron en el procedimiento para detener al motociclista Jeremy Macías Sánchez que atropelló a un peatón, la noche del viernes 12 de diciembre, en vía a la costa.

En la patrulla llevaron al conductor hacia el complejo judicial ubicado en Florida Norte, para los trámites judiciales correspondientes, debido a que el peatón falleció en el siniestro vial.

Sin embargo, al parqueadero del complejo, llegó una decena de sujetos en tres vehículos y una moto. Amenazaron al personal de la ATM y se llevaron al conductor involucrado.

Los dos agentes, el conductor de la patrulla y un guardia de seguridad de la unidad judicial fueron detenidos para investigaciones.

"Tras el cumplimiento de las diligencias correspondientes, fueron puestos en libertad y actualmente cumplen medidas cautelares, conforme a lo dispuesto por la autoridad competente", señaló la ATM.

Se tomarán acciones tras la investigación

La institución indicó que su Dirección de Información y Asuntos Internos hará una "investigación administrativa interna".

Esto permitirá "adoptar las acciones que correspondan", indicó la ATM en un comunicado.

La defensa de los agentes señaló que los uniformados no portan armas por normativa y que, ante la superioridad numérica y armamentística de los atacantes, presuntamente vinculados a un grupo delictivo organizado, no pudieron impedir la sustracción del detenido, por lo que solicitaron apoyo policial.

