Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

complejo judicial Florida Norte
En el complejo judicial de la Florida Norte se registró el incidente donde un grupo de sujetos se llevó a la fuerza a un motociclista detenido por atropellar a un peatón.ÁLEX LIMA

Agentes de ATM detenidos por escape de conductor: Se anuncia investigación interna

Una docena de sujetos se llevó a la fuerza a un motociclista que los uniformados detuvieron en vía a la costa

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció este lunes 15 de diciembre que hará una investigación interna por el incidente que involucró a dos de sus agentes y un chofer de la entidad.

RELACIONADAS

Los tres participaron en el procedimiento para detener al motociclista Jeremy Macías Sánchez que atropelló a un peatón, la noche del viernes 12 de diciembre, en vía a la costa.

En la patrulla llevaron al conductor hacia el complejo judicial ubicado en Florida Norte, para los trámites judiciales correspondientes, debido a que el peatón falleció en el siniestro vial.

Sin embargo, al parqueadero del complejo, llegó una decena de sujetos en tres vehículos y una moto. Amenazaron al personal de la ATM y se llevaron al conductor involucrado.

Los dos agentes, el conductor de la patrulla y un guardia de seguridad de la unidad judicial fueron detenidos para investigaciones.

"Tras el cumplimiento de las diligencias correspondientes, fueron puestos en libertad y actualmente cumplen medidas cautelares, conforme a lo dispuesto por la autoridad competente", señaló la ATM.

RELACIONADAS

Se tomarán acciones tras la investigación

movilidad en el bulevar 9 de Octubre

Quitar parqueos de la avenida 9 de Octubre es un plan que ilusiona, pero se desconoce

Leer más

La institución indicó que su Dirección de Información y Asuntos Internos hará una "investigación administrativa interna".

Esto permitirá "adoptar las acciones que correspondan", indicó la ATM en un comunicado.

La defensa de los agentes señaló que los uniformados no portan armas por normativa y que, ante la superioridad numérica y armamentística de los atacantes, presuntamente vinculados a un grupo delictivo organizado, no pudieron impedir la sustracción del detenido, por lo que solicitaron apoyo policial.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Trabajo anuncia aumento del salario básico en Ecuador para 2026: ¿En cuánto quedó?

  2. El BID aprobó un crédito de más de 200 millones de dólares para las pymes

  3. Caso Chevron: ¿quién pagará los $220 millones y qué implica el juicio de repetición?

  4. Agentes de ATM detenidos por escape de conductor: Se anuncia investigación interna

  5. Alfonso Barco convocado a la selección de Perú tras salir de Emelec

LO MÁS VISTO

  1. Abogado de Aquiles Álvarez sobre posible allanamiento: "Detrás está la Judicatura"

  2. Los cortes de agua vuelven a Quito: Estos son los horarios y barrios afectados

  3. Sustituir multas de ATM: Cómo funciona y qué sanciones se pueden canjear en Guayaquil

  4. Crimen en Quito: pasajero murió tras perseguir a los asaltantes de un bus

  5. El turismo en Quito, en el limbo

Te recomendamos