Hudson Williams apareció en el show de Jimmy Fallon tras el éxito de 'Heated Rivalry'

La serie Heated Rivalry ha demostrado un impacto notable, posicionándose como la más vista en HBO Max desde su lanzamiento, y manteniéndose en el primer lugar durante varias semanas en mercados clave como Estados Unidos, Canadá y Australia.

La producción se ha convertido en la serie original más vista en la historia de la plataforma y, además, ha sido un motor clave para la captación de nuevos suscriptores, solo superada por una producción en su estreno inicial.

Más allá de las cifras, Heated Rivalry ha generado una amplia conversación digital. En redes como X (antes Twitter), los fanáticos han transformado la serie en un fenómeno cultural, motivando incluso a muchos espectadores a seguir partidos de la NHL (National Hockey League) por primera vez.

El fenómeno de la serie se intensificó esta semana con la aparición de uno de sus protagonistas, Hudson Williams, de 24 años, en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el pasado 7 de enero. En su debut televisivo, Williams, quien interpreta a uno de los jugadores rivales, participó en un segmento cómico que resaltó el tono erótico y deportivo de la producción.

Durante la entrevista, el actor enseñó a Fallon estiramientos de hockey. Ambos, en el suelo y frente a frente, realizaron movimientos que incluían arqueos de espalda, apertura de piernas y empujes, provocando risas en el estudio.

En tono de broma, Williams aseguró que ese tipo de ejercicios representaban “el 90 % del tiempo de filmación”, en referencia a las numerosas escenas íntimas de la serie.

Otro de los momentos más comentados fue la recreación de una escena del episodio cuatro, Rose, ambientada en un bar de luces tenues, miradas intensas y la canción All the Things She Said de t.A.T.u. como fondo musical. La tensión del cara a cara entre rivales culminó de forma cómica con la aparición de una pequeña mesa de hockey.

El impacto de 'Heated Rivalry'

La serie no solo entretiene, sino que abre conversaciones sobre diversidad en el deporte y la representación queer en plataformas.

Con su renovación asegurada y un elenco en ascenso, la serie promete seguir dominando el panorama televisivo. Mientras tanto, fans y críticos esperan ansiosos la próxima temporada, que podría elevar aún más este inesperado hit de HBO.

¿De qué se trata la serie?

La serie original deriva de un libro del mismo nombre y se enmarca la intensa relación entre dos estrellas rivales del hockey, Shane Hollander e Ilya Rozanov, que, a pesar de su odio público, ocultan un romance secreto.

Esta situación evoluciona de encuentros físicos a un amor profundo, obligándolos a confrontar sus sentimientos y la homofobia en un mundo deportivo competitivo.

Lo que empieza como una atracción magnética se convierte en años de amor, negación y autodescubrimiento, desafiando sus carreras y sus identidades.

