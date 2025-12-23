'Heated Rivalry' en HBO Max: El fenómeno que acerca el hockey a un público inesperado

'Heated Rivalry', la serie dramática de hockey con una historia de amor gay, se convierte en un fenómeno global

'Heated Rivalry', el drama romántico y sensual sobre dos jugadores de hockey rivales que inician una relación secreta, se consolidó como un fenómeno global inesperado. La serie, que adapta el libro homónimo de Rachel Reid, no solo conquista audiencias sino que recibe el visto bueno de la Liga Nacional de Hockey (NHL), que ve en la ficción una puerta de entrada única para nuevos aficionados.

Un representante de la NHL declaró a The Hollywood Reporter: "Hay muchas formas de engancharse al hockey y, en los 108 años de historia de la NHL, esta podría ser la forma más única de crear nuevos fans". El mensaje concluyó con un invitación: "Nos vemos en la pista".

Un fenómeno impulsado por un público femenino

Contrario a lo previsible, el núcleo duro de la audiencia de 'Heated Rivalry' no son hombres gay, sino mujeres. La serie, disponible en HBO Max en EE.UU. y Crave en Canadá, con escenas de sexo explícito entre sus protagonistas, conectó con un segmento demográfico largo tiempo ignorado: las "wine moms" o mamás millennials.

El creador Jacob Tierney expresó su sorpresa: "Lo interesante es que la gente que no sabe de esto son los hombres gay. Las mujeres han estado esperando esto, y los hombres gay no lo ven venir". Investigaciones sobre consumo de pornografía respaldan este fenómeno; casi la mitad de las visualizaciones de contenido hombre-hombre en plataformas principales son de mujeres.

La autora Rachel Reid explica parte del atractivo: "Muchas de mis lectoras prefieren que no haya una mujer en el libro debido a sus propios pasados, usualmente oscuros, con hombres. Prefieren perderse en una fantasía donde no hay nadie con quien puedan relacionarse directamente".

Renovación y final de temporada

El éxito garantizó un futuro inmediato. La serie fue renovada para una segunda temporada, confirmada este mes por Tierney y el productor ejecutivo Brendan Brady. El final de la primera temporada, titulado "The Cottage", se estrena este 26 de diciembre en HBO Max.

La ficción sigue la historia de amor a lo largo de ocho años entre Shane Hollander (Hudson Williams), capitán de los Montreal Metros, e Ilya Rozanov (Connor Storrie), estrella de los Boston Raiders, desde su época de novatos hasta las Olimpiadas.

Controversia y aceptación dentro de la comunidad LGBTQ+

A pesar de su éxito, la serie no estuvo libre de polémica. Algunas voces dentro de la comunidad gay, como la del actor Jordan Firstman, criticaron la representación del sexo, argumentando que "no es así como follan los gay" y que la serie parece hecha para un público femenino que quiere ver "a dos jugadores de hockey heterosexuales fingiendo ser gay". Firstman luego se retractó en parte de sus comentarios.

Tierney responde a las críticas con un llamado a la unidad: "Nosotros, como personas queer, necesitamos revisar nuestro mensaje. Las mujeres tienen permitido escribir sobre hombres. Tienen permitido escribir sobre hombres gay. La pregunta debería ser: ¿cómo escriben sobre nosotros? ¿Con empatía? ¿Con alianza? ¿Con amabilidad?".

Un inesperado puente cultural

'Heated Rivalry' demuestra ser más que una serie romántica; es un puente cultural inesperado. Atrae a personas como Joy, una espectadora de Vancouver de 45 años, quien ve en la serie una narrativa sobre "hombres que han apagado partes de sí mismos para sobrevivir y comienzan a vivir de forma auténtica", una experiencia que, señala, muchas mujeres comprenden.

Con el respaldo implícito de la NHL y una audiencia global en crecimiento, 'Heated Rivalry' anota un gol inesperado: convertir un romance homosexual explícito en una poderosa herramienta de marketing deportivo y en un fenómeno televisivo que redefine quién consume las historias sobre hockey.

