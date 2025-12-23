¿Qué le pasó a Vince Zampella, cofundador de Call of Duty, fallecido a los 55 años?

Un video captó el violento choque y el intento desesperado de rescate tras el incendio del vehículo

Vince Zampella, creador de la franquicia Call of Duty, murió a los 55 años tras un accidente automovilístico registrado en video por varios testigos, la tarde del domingo 21 de diciembre, en las montañas de San Gabriel, California.

Las imágenes muestran el momento en que el Ferrari conducido por Zampella sale de un túnel a máxima velocidad. Apenas recorre unos metros antes de perder el control al ingresar a una curva cerrada.

El momento del impacto captado en video

El vehículo impacta violentamente contra la barrera que bordea la carretera. El choque deja paralizados a quienes se encontraban cerca del lugar: al menos cinco personas aparecen en escena a pocos metros del accidente. Uno de ellos, en primer plano, se lleva las manos a la cabeza, visiblemente en shock ante la magnitud del impacto.

Por segundos, el silencio domina la escena. Luego se rompe con gritos desesperados. Los testigos corren hacia el automóvil, que ya arde en llamas, en un intento por auxiliar al conductor. Se escuchan voces en inglés y español: “Vamos a jalarlo, vamos a jalarlo”, grita uno de los presentes, mientras otros rodean el vehículo en llamas y buscan cómo sacarlo. “Rápido, rápido, rápido”, insiste otra voz, mientras el fuego avanza y la tensión se intensifica.

El rescate, captado en los últimos segundos del video, muestra a los testigos logrando extraer a Zampella entre los restos del automóvil. Lo trasladan lejos del vehículo, ya completamente envuelto por las llamas. La escena es caótica y cruda: humo, olor a combustible, el crepitar del fuego y la angustia palpable de quienes intentan lo imposible.

The creator of Call of Duty and Battlefield 6 was killed in a car crash



Vince Zampella lost control of his Ferrari as it exited a tunnel, crashed into a barrier, and caught fire.



Zampella was driving and died at the scene. The passenger was thrown from the car by the impact and… pic.twitter.com/k87Mz0XrDe — NEXTA (@nexta_tv) December 23, 2025

Autoridades confirman el accidente y abren investigación

Según la Patrulla de Carreteras de California, el accidente fue confirmado de manera oficial. El Ferrari se salió de la vía, impactó contra una barrera de concreto y quedó completamente destruido tras el choque. Las causas del siniestro continúan bajo investigación, de acuerdo con lo reportado por un medio internacional.

En paralelo, medios estadounidenses identificaron rápidamente a la víctima como Vince Zampella, uno de los personajes más influyentes de la industria mundial del videojuego. Aunque las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre el proceso de identificación, la noticia se propagó con rapidez dentro de la comunidad gamer y en redes sociales, donde su nombre se volvió tendencia en cuestión de horas.

El legado de un referente de la industria del videojuego

Zampella fue una figura clave en la construcción de una de las franquicias más influyentes del entretenimiento digital. Como fundador de Infinity Ward, encabezó el desarrollo de los primeros títulos de Call of Duty, estrenados en 2003, una saga que marcó a millones de jugadores y dejó una huella permanente en consolas y computadoras de todo el mundo.

Su fallecimiento no solo cierra una etapa en la industria, sino que deja un legado que va más allá del videojuego y permanece en la memoria colectiva de varias generaciones.

Thank you for all the incredible experiences and defining memories, Vince Zampella ❤️ pic.twitter.com/LuAbtgRIOa — Cory Johnston (@LittleBigSpikey) December 22, 2025

