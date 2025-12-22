Will Smith explora el Yasuní y la Cueva de los Tayos en nueva docuserie

Will Smith recorre el Yasuní y la Cueva de los Tayos en una docuserie de aventura y ciencia

Will Smith regresa a la pantalla con el proyecto audiovisual De Polo a Polo, una ambiciosa docuserie que se estrenará el 14 de enero, en la que documenta un viaje de 100 días por algunos de los rincones más remotos e inhóspitos del planeta.

El protagonista de Hancock, Hombres de negro y En busca de la felicidad vuelve con una producción que tomó cinco años en concretarse y que combina aventura extrema, ciencia y exploración cultural.

Expedición al corazón del Yasuní

Como parte del recorrido, el actor estadounidense se adentra en el oriente ecuatoriano, donde la selva amazónica se convierte en uno de los escenarios centrales de la serie. Su paso por la Amazonía está marcado por la búsqueda de la anaconda gigante y el descenso a las profundidades de la tierra, experiencias que aportan el tono más arriesgado del proyecto.

Smith no enfrenta este desafío en solitario. En el Yasuní es acompañado por el líder waorani Penti Baihua y el científico Bryan G. Fry, con quienes recorre el Parque Nacional Yasuní en una expedición que va más allá de lo audiovisual. El equipo logró registrar ejemplares de anaconda verde de hasta cinco metros y recolectar muestras biológicas para evaluar la salud del ecosistema, lo que incluso permitió el descubrimiento de una nueva especie de este reptil.

La travesía continúa en la provincia de Morona Santiago, donde el actor enfrenta una de sus mayores fobias al descender más de 60 metros al interior de la Cueva de los Tayos. Acompañado por la montañista ecuatoriana Carla Pérez, Smith explora este entorno subterráneo y convive de cerca con especies como una tarántula gigante.

La conexión humana en el corazón de la selva

Más allá de la adrenalina y los encuentros con la fauna salvaje, De Polo a Polo pone el foco en la conexión humana. La serie muestra los días de convivencia de Smith con el pueblo waorani, su relación ancestral con la selva y su rol como guardianes de uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta.

La propuesta busca mostrar una nueva mirada sobre Ecuador, destacándolo no solo como un lugar de aventura, sino como un escenario vivo y estratégico para el desarrollo científico actual.

