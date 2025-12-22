Expreso
La Odisea
Vistazo inicial de Matt Demon en el papel de Odiseo.Universal Pictures

‘La Odisea’, la nueva película de Christopher Nolan, ya lanzó su tráiler

Tras ser anunciada con imágenes de sus escenas, la película presenta un primer vistazo de su tráiler oficial

  • Verónica Cisneros

Una de las películas más esperadas por los seguidores de Christopher Nolan finalmente reveló su primer tráiler, fiel al estilo que caracteriza al director de Interstellar y Oppenheimer. Paisajes sobrios, un diseño sonoro envolvente y una filmación realizada con cámaras IMAX conforman la tríada que distingue esta producción dentro de su filmografía.

El tráiler, lanzado este 22 de diciembre, ofrece un primer acercamiento a Matt Damon en el papel de Odiseo. A través de una voz en off, el actor introduce al espectador en la épica historia ambientada en la antigua Grecia. En poco más de dos minutos, el avance despliega paisajes imponentes, emociones contenidas y a los personajes clave que darán forma al relato.

“Tras años de guerra… nadie podía interponerse entre mis hombres y su hogar. Ni siquiera yo”, se escucha en una de las primeras líneas, acompañado por imágenes de grandes embarcaciones que parecen emprender un viaje de retorno.

Anne Hathaway, Tom Holland y Matt Damon dejan ver sus rostros en este primer vistazo, unidos por una narrativa marcada por el deseo de volver, el peso de la guerra y frustraciones contenidas. El adelanto muestra también escenas de tripulantes arrastrados por las olas, un inquietante cementerio de sombras y la fugaz aparición de una criatura de dimensiones colosales.

El teaser se cierra con un diálogo clave: Penélope, interpretada por Hathaway, le dice a Odiseo “Prométeme que volverás”, a lo que él responde “¿Y si no puedo?...”. Con esta escena final, se confirma que el estreno oficial de la película llegará a las salas de cine en julio

¿De qué trata 'La Odisea?

La historia sigue a Odiseo, rey de Ítaca, en su peligroso viaje de regreso a casa tras la Guerra de Troya. En el camino enfrenta criaturas míticas como el cíclope Polifemo, las Sirenas, la hechicera Circe y la ninfa Calipso, además de tormentas, pruebas sobrenaturales y encuentros con los muertos. 

Libro Boulevard

De Wattpadd al cine: el libro 'Boulevard' y su salto a la pantalla grande

Leer más

Todo con el objetivo de volver a su hogar, donde lo espera su esposa Penélope, quien, según el poema de Homero, lo aguardó durante veinte años.

Reparto

El tráiler presenta a Matt Damon como Odiseo, Tom Holland como Telémaco (el hijo del héroe, decidido a encontrar a su padre), y Anne Hathaway como Penélope

El elenco se completa con nombres como Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Mia Goth, Benny Safdie, Jon Bernthal, John Leguizamo, Ryan Hurst, James Remar, Jovan Adepo, Bill Irwin, Nick E. Tarabay, Elliot Page y Samantha Morton.

