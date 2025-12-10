De Wattpadd al cine: el libro 'Boulevard' y su salto a la pantalla grande

El estreno del tráiler de 'Boulevard' revive la historia de su autora, Flor María Salvador, y los fans resurgen con fuerza

Un mensaje anunciado en febrero de 2022 vuelve a cobrar vida en 2025, cuando su materialización se hizo evidente con el lanzamiento de un tráiler que revive la historia de Hasley Weigel y Luke Howland, dos personajes con un vínculo profundo y romántico.

Flor María Salvador, la escritora de 25 años, fue quien se arriesgó a contar esta historia, y fue Wattpad quien le abrió las puertas para publicarla con total libertad. El libro se convirtió en un éxito entre los lectores de literatura contemporánea; tanto así que, en 2020, ya circulaba en formato físico en librerías internacionales.

Con una trama romántica y un desenlace trágico, los lectores encontraron en Boulevard una narrativa cargada de matices emocionales: capaz de endulzar con sus momentos amorosos y, al mismo tiempo, conmover con situaciones dolorosas.

Por eso, cuando Wattpad anunció su adaptación cinematográfica, la plataforma se llenó de comentarios. “Estoy llorando y estaré llorando al final”, “Por supuesto que se lo merecen” y “Flor nos recordó que nada es imposible y que todo con esfuerzo lo podemos lograr”, fueron algunas de las reacciones que inundaron la red en 2022.

Esa emoción se concretó el 9 de noviembre de 2025, día en que Boulevard lanzó su primer tráiler oficial. En él se observa la imagen de dos adolescentes, Hasley, de 17 años, y Luke, de 19, con vidas distintas pero unidas por la fuerza de su amor.

Entre canciones de Pink Floyd, momentos compartidos y la frase “Boulevard de los sueños rotos”, que ambos repiten constantemente, Hasley y Luke encuentran en sus diferencias un refugio, y la mirada que tenían del otro comienza a transformarse.

Detalles de la adaptación

La película reúne a la directora gallega Sonia Méndez con el guion de Javier Ruescas, quien expresó: “¡Pues esta es la noticia! Soy el guionista de la adaptación de Boulevard y aún me cuesta asimilarlo, de verdad. Llevo desde el verano pasado conociendo, queriendo y cuidando de Luke, Hasley y del resto de los maravillosos personajes que Flor María Salvador creó en Wattpad”.

Con fecha de estreno para el 10 de abril de 2026, Boulevard se convierte en el punto de encuentro de un elenco encabezado por Eve Ryan como Hasley Weigel y Mikel Niso como Luke Howland.

El reparto secundario incluye a Biel Antón, Enzo Oliver, Christian Checa, Ainara Helguera, Najwa Khliwa, Jon Lukas, Brian Vilche y Claudia Roset, junto a las apariciones especiales de Luis Zahera, Esther Acebo y Pepe Barroso.

Las productoras Espotlight Media, Maitemindua Zinema, Amets Kalea A.I.E. y Lightbox Animation Studios, en colaboración con WEBTOON Productions y Sony Pictures Entertainment Iberia, además del apoyo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), se unen para aportar su grano de arena y revivir esta historia que ha sido leída por más de 150 millones de personas en todo el mundo.

¿Qué opina Flor María Salvador?

En un emotivo mensaje, Flor María Salvador escribió en sus redes: “Creo que nunca en mi vida había sentido una emoción así de grande, una sensación que llena, pero a la vez no, como si quisiera aceptar que algo está pasando y es un hecho, aunque una parte de mí no lo hace del todo”. El texto fue acompañado por una fotografía de los protagonistas en un momento especial de beso.

Con esto, se abre y se cierra un capítulo significativo para los fans de Boulevard, una historia que además se expande en una saga compuesta por tres libros: Después de él (secuela), Boulevard y Antes de ella (precuela).

