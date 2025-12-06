Las películas más vistas del 2025: líderes de taquilla en Ecuador y el mundo

Hollywood vivió un 2025 difícil en taquilla, mientras en Ecuador las tendencias de Netflix reforzaron el auge del streaming

Referencial.Aficionados regresan a las salas en un año marcado por el contraste entre cine y streaming.

Hollywood atravesó un 2025 desafiante. Aunque varias películas lograron imponerse en la taquilla, la industria enfrentó nuevamente la falta de grandes estrenos, el alto costo de las entradas y la preferencia del público por el streaming. Aun así, el año dejó títulos que lideraron la recaudación global. En paralelo, en Ecuador, las películas más vistas en Netflix marcaron tendencia y confirmaron el auge del consumo digital.

En medio de ese panorama, el sector cinematográfico mostró señales de alivio gracias a un repunte en la asistencia. Muchos espectadores volvieron a las salas en busca de la experiencia tradicional, pese a las dificultades. Ese balance entre lo presencial y lo digital marcó un año dividido, pero dinámico. Mientras Hollywood celebró algunos éxitos globales, el público ecuatoriano también impulsó sus favoritos en Netflix.

A continuación, se presentará un recuento detallado de las películas que lograron posicionarse como las más taquilleras del 2025, aquellas que, pese a las turbulencias del sector, consiguieron atraer al público global y marcar la conversación cinematográfica del año.

Anora: el fenómeno que arrasó en premios

Anora, dirigida por Sean Baker, es un drama independiente que mezcla humor y dureza para contar la historia de Ani (Mikey Madison), una joven trabajadora sexual de Brooklyn que decide casarse de manera impulsiva con el hijo de un poderoso oligarca ruso. Su aparente cuento de hadas se derrumba cuando los padres del joven envían a unos matones a Nueva York con la misión de invalidar la unión.

La película se convirtió en una de las grandes protagonistas de la temporada de premios de 2025. Además de obtener la prestigiosa Palma de Oro en el Festival de Cannes 2024, también arrasó en la 97ª edición de los Premios Oscar, donde ganó cinco estatuillas, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz para Mikey Madison. Su triunfo representó un hito para el cine independiente y las producciones originales.

2. Superman

La película, escrita y dirigida por James Gunn, marca el inicio de la renovada franquicia del Universo DC (DCU). En este relanzamiento, David Corenswet asume el papel de Superman y Rachel Brosnahan interpreta a Lois Lane.

La historia presenta a un Hombre de Acero más joven, que intenta equilibrar su legado kryptoniano con su formación humana mientras desmantela un plan geopolítico orquestado por Lex Luthor.

El filme logró impulsar con éxito el nuevo DCU en un momento decisivo para la saga, que buscaba recuperarse tras las dificultades de su etapa previa. En taquilla se consolidó como un triunfo, convirtiéndose en la producción de Superman con mayores ingresos en Estados Unidos y la única cinta de superhéroes de 2025 en sobrepasar los 600 millones de dólares a nivel mundial

Una aventura épica que lleva el universo del videojuego a la gran pantalla

Esta producción en acción real basada en el famoso videojuego tipo sandbox fue dirigida por Jared Hess y cuenta con las actuaciones de Jason Momoa, Jack Black —en el papel de Steve— y Danielle Brooks. La trama gira en torno a un grupo de personajes excéntricos que son transportados al “Overworld”, donde deben ingeniárselas para sobrevivir y construir si quieren encontrar el camino de regreso a su mundo.

El filme se convirtió en un fenómeno comercial, posicionándose como la tercera cinta más taquillera de 2025 y como la segunda adaptación de un videojuego con mayores ingresos en la historia. Además, consiguió transformar un juego sin narrativa definida en un exitoso blockbuster familiar, un logro notable para este tipo de adaptaciones.

Las películas más vistas en Ecuador según el Top 10 de Netflix

El ranking actualizado de Netflix revela cuáles son las producciones que captan actualmente la atención del público ecuatoriano. De acuerdo con la plataforma, títulos como “Caramelo”, “La mujer del camarote 10” y “Las guerreras K-pop” encabezan la lista de las películas más reproducidas en el país, consolidándose como las favoritas entre los suscriptores.

El listado, disponible en la sección Top 10 de Netflix, muestra un claro interés por historias de suspenso, adaptaciones literarias y propuestas juveniles de acción, géneros que suelen dominar la conversación digital y las tendencias de consumo en Ecuador.

La presencia de producciones internacionales destaca la diversidad de la oferta que atrae a la audiencia local y la manera en que los hábitos de visualización se inclinan hacia contenidos frescos, de ritmo ágil y con alto impacto en redes sociales.

Mientras plataformas como Netflix continúan marcando el pulso del entretenimiento doméstico, el Top 10 semanal se ha convertido en un termómetro confiable para medir qué títulos logran posicionarse entre los más vistos y cuáles generan mayor conversación en el país.

En 2025, las películas más vistas muestran una tendencia clara: el público combina grandes estrenos en cines con éxitos populares en streaming. En Ecuador, la preferencia se divide entre animación, acción y suspenso, reflejando un consumo cada vez más variado y dominado por las plataformas digitales.

