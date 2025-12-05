Las canciones más usadas en TikTok en 2025: los audios que dominaron la red

Los audios virales del 2025 marcaron retos, historias y tendencias que impulsaron a nuevos artistas en TikTok.

TikTok definió las canciones más virales del verano 2025 con audios que dominaron los feeds globales

TikTok se mantiene como una de las plataformas favoritas de los jóvenes en 2025, año en el que alcanzó 15,6 millones de cuentas activas en Ecuador. Su audiencia principal, ubicada entre los 18 y 34 años, convierte a la red social en un motor de descubrimiento musical y en un espacio donde las tendencias se amplifican a escala masiva.

Esa enorme capacidad de difusión quedó en evidencia durante el verano de 2025, cuando TikTok volvió a consolidar una cultura musical global impulsada por audios contagiosos que acompañaron retos, historias y momentos virales. La comunidad no solo posicionó nuevos lanzamientos, sino que también rescató canciones de catálogo, dándoles una segunda vida en miles de videos.

La canción que lidera el verano en TikTok

La canción que se posiciona como favorita y encabeza el ranking global del verano 2025 es “Hold My Hand”, de Jess Glynne. Aunque su estreno oficial fue en 2015, el tema experimentó un inesperado resurgimiento en TikTok impulsado por la tendencia vinculada a la campaña “Jet2holidays”, que rápidamente se convirtió en uno de los audios más reconocibles de la temporada.

La canción acumula alrededor de 9 millones de usos en videos de la plataforma, donde ha acompañado clips de comedia, vacaciones fallidas, anécdotas familiares y escenas cotidianas cargadas de humor. Su alcance ha sido tal que figuras como Jeff Goldblum y Mariah Carey se sumaron a la ola, amplificando aún más su presencia en el feed global.

En total, los videos que utilizan «Hold My Hand» superan los 80 mil millones de visualizaciones en TikTok, consolidando el tema como el fenómeno musical del verano 2025 y demostrando una vez más el poder de la plataforma para revivir canciones y convertirlas en hits intergeneracionales.

Los temas que dominaron el verano en TikTok

La lista global de las diez canciones más destacadas del verano 2025 en TikTok evidencia la variedad musical que consume la comunidad: temas de distintos géneros, épocas y artistas que van desde figuras consolidadas hasta voces emergentes.

El gusto por las pistas retro volvió a hacerse notar. Uno de los ejemplos más claros es el energético éxito de 2010 de Black Eyed Peas, Rock That Body, que escaló hasta el puesto número 2 de la clasificación mundial. Su retorno estuvo impulsado por coreografías virales que involucraron a creadores, músicos e incluso mascotas, convirtiéndola en un audio omnipresente en la plataforma.

En el tercer lugar se ubicó Dame Un Grrr, de Fantomel y Kate Linn, una propuesta rítmica que se volvió la favorita para transiciones de maquillaje y cambios de atuendo. Su estética más “salvaje” inspiró a miles de usuarios a experimentar con looks atrevidos y visualmente llamativos.

El impacto global de TikTok en el descubrimiento musical

Tracy Gardner, directora global de Desarrollo de Negocios Musicales en TikTok, destacó que el listado de Canciones del Verano evidencia cómo la plataforma se ha convertido en un motor clave para el descubrimiento musical a escala mundial.

Subrayó que tanto artistas emergentes como consolidados —incluidas voces femeninas que han marcado la temporada— encuentran en TikTok una audiencia global dispuesta a revivir éxitos, impulsar nuevos lanzamientos y abrir espacio a propuestas diversas.

Según Gardner, el impacto musical de la app demuestra que cualquier artista, sin importar su origen, puede conectar con más de mil millones de usuarios y alcanzar visibilidad más allá de la plataforma.

