Rayo Pluzz: el músico ecuatoriano que fusiona jazz y R&B

Rayo Pluzz es un artista que conecta con géneros poco explotados. Su música nace de las vivencias personales

En una escena musical dominada por el género urbano, Rayo Pluzz emerge como una propuesta diferente. Su sonido mezcla jazz, R&B, soul y ligeros tintes de rock, una combinación que, más que una estrategia, responde a su personalidad y a las experiencias que han marcado su vida.

RELACIONADAS Serenata quiteña reúne a simpatizantes de Daniel Noboa en la Plaza Grande

Roy adoptó el nombre artístico Rayo Pluzz durante su etapa universitaria, cuando buscaba una identidad propia. “Siempre he estado en movimiento”, recuerda en entrevista con EXPRESIONES, un rasgo que lo conectó con el concepto de “rayo”, pero no fue hasta que su sobrino, fanático del Rayo McQueen, terminó de consolidar ese nombre que hoy reconoce su público.

Su historia musical comenzó temprano. A los 11 años ya producía y hacía de DJ en su pueblo de Zamora Chinchipe, desde donde viajaba a Guayaquil y Cuenca para presentarse. Esa fase temprana le permitió descubrir “lo talentoso que uno puede llegar a ser si se esfuerza”.

Aunque domina el piano y la guitarra, Roy decidió no seguir el camino que suele imponerse en Ecuador. Él eligió un sonido que, asegura, está alineado con su carácter: íntimo, libre y sofisticado. “Si me importara la visibilidad, haría urbano. Pero quiero éxito y tranquilidad. No fama”, afirma.

Su crecimiento como artista

Desde 2022 ha construido una comunidad que lo acompaña, una audiencia que, según él, siente el mundo de una forma parecida. “Primero me complazco yo, pero sé que mi comunidad crece conmigo. Si a alguien debo complacer, es a ellos”.

RELACIONADAS Así fue el regreso de Nervosa a Ecuador para el cierre del Quitofest

Y aunque ya no cree en la figura tradicional de una musa, encuentra inspiración en la vida misma. Entre sus referentes están Tatsuro Yamashita, Ray Charles y Steve Jobs, influencias que combinan sensibilidad musical, técnica y visión estética.

Para Roy, su evolución no solo es musical, sino también emocional. Sus primeras canciones: Qué tiene la noche, Cuando me miras y Rojo, representan etapas donde aún se sentía 'un niño'. Hoy, se describe más paciente, empático y consciente, con una mirada más tranquila sobre su carrera.

¿Cómo surgen las ideas para sus canciones?

El proceso creativo de Roy combina técnica e intuición. Estudia acordes, estructura y sonido, pero reconoce que las letras salen de un 'baúl' donde guarda experiencias, emociones y aprendizajes. “Cuando siento que es el momento, abro el baúl y dejo que salga. Así nace mi música”, explica.

Sabrina Carpenter reacciona: “Es repugnante” el uso de su canción en la Casa Blanca Leer más

Su próximo álbum, en palabras de Roy, "cargará con una mayor madurez emocional y un sonido más definido".

Esto es una proyección de la chispa de su vocación surgida entre los 17 y 18 años, cuando experimentó su primer amor no correspondido. Y aunque un accidente le impidió continuar tocando guitarra como antes, encontró en el piano y en el jazz un nuevo camino para expresarse.

En el escenario, el artista deja evidenciado su espontaneidad, con presentaciones impredecibles: puede tocar el piano con un pie, improvisar con su corista o jugar con la banda, la Jazz Cat Band, con quienes mantiene una conexión natural.

Rayo Pluzz junto a Dina Ruiz. Instagram: @cxtness27

Antes de cada show, Rayo Pluzz se enfrenta con la ansiedad, algo que sucede con muchos artistas, incluso de gran experiencia. Lo explican como parte del respeto que sienten por su público.

Pero en su caso, la calma le llega cuando conversa con alguien cercano. “Saber que esa persona está bien me calma. Me hace sentir que todo está en orden”.

Hoy, con 25 años, Rayo Pluzz tiene muy claras sus metas. Él busca crecer musicalmente y consolidar una comunidad que conecte con su arte.

“Quiero llegar a los 30 sintiéndome bien conmigo mismo. Y verme bien, también”, dice.

Mientras eso ocurre, él mira el camino con esperanza y con la seguridad de que cada paso que da, lo llevará a la meta que se ha propuesto.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!