Sabrina Carpenter reacciona: “Es repugnante” el uso de su canción en la Casa Blanca

El ICE usa Juno de Sabrina Carpenter en video de deportaciones. La cantante arremete con un comentario

Cuando Sabrina Carpenter lanzó Juno, tema del álbum Short n' Sweet en 2024, no tenía en sus planes que la política terminaría involucrando esta canción en un video que expone la violencia y el control del gobierno estadounidense.

El 1 de diciembre, la Casa Blanca decidió utilizar Juno en un video donde se muestran las funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en su intento de deportar a personas extranjeras. La violencia, los ataques y el ejercicio del poder coercitivo son evidentes.

El contraste con la letra es claro. Mientras en la melodía se escucha: "Wanna try on some freaky positions?" (“¿Quieres probar algunas posiciones extrañas?”), el video muestra clips de personas en aparente estado de alerta y agresión, con rostros malhumorados y actitudes prepotentes. Todas son personas extranjeras.

Lo siguiente del video alimenta la dinámica que Sabrina ha creado con su “Have you ever tried this one?” (“¿Alguna vez intentaste esto?”). En esta parte, la cantante adopta una posición que, sugerentemente, se relaciona con el ámbito íntimo, pero la Casa Blanca le dio un giro: en un bucle constante, muestra varias tomas de individuos siendo arrestados o detenidos.

Have you ever tried this one?



Bye-bye 👋😍 pic.twitter.com/MS9OJKjVdX — The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025

Ese fragmento de la canción se repite unas cuatro veces, hasta que continúa el resto de la letra: “I know you want my touch for life” (“Sé que quieres mi toque para toda la vida”). El video concluye con una persona huyendo del ICE en cámara lenta y, tras una disolvencia a negro, aparece el nombre: Casa Blanca con una bandera de Estados Unidos al fondo.

¿Qué opina Sabrina Carpenter?

La cantante y compositora estadounidense, a quien la canción acredita su autoría, no se quedó callada. Como un intento de ataque mordaz contra el video, comentó: "Este video es malvado y repugnante. Nunca me involucres ni a mí ni a mi música para beneficiar tus intereses inhumanos."

Un mensaje que recoge las frustraciones de muchos usuarios, quienes calificaron el audiovisual como “inhumano y poco coherente”. Y como si el video no fuera suficiente tema de conversación entre internautas, la descripción del mismo también dio de qué hablar.

“Have you ever tried this one? Bye-bye” (“¿Alguna vez intentaste esto? Adiós”), acompañado de dos emojis: una mano despidiéndose y una carita con corazones en los ojos, se percibió como una apuesta sarcástica y casi romantizada ante los casos de deportación en Estados Unidos.

Lo que revela el video es que el contenido de la Casa Blanca está adoptando una postura ajustada a las tendencias del momento. Sin embargo, en su intento por adaptarse a los formatos actuales, termina afectando la integridad de la cantante, pues el contexto en el que se utiliza la canción es totalmente opuesto a lo que Juno propone.

