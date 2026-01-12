Independiente del Valle: El entrenador Joaquín Papa y sus ambiciosos objetivos

El estratega uruguayo Joaquín Papa resaltó la identidad exitosa del club y los grandes objetivos planteados para 2026

El uruguayo Joaquín Papa señaló que la llegada a Independiente del Valle es un gran paso en su carrera.

Independiente del Valle inicia una nueva etapa con la llegada del uruguayo Joaquín Papa al banquillo, un entrenador joven que asume el reto de seguir con la identidad ganadora del club y potenciarla en esta temporada 2026.

Los rayados defenderán el título de la LigaPro y buscarán consolidarse como protagonista en la Copa Libertadores, objetivos que el nuevo timonel asume con convicción. “Es una alegría enorme, un desafío muy lindo, a darlo todo para seguir la senda de victorias que viene cosechando Independiente”, señaló Papa.

El técnico destacó el momento institucional del club y la responsabilidad que implica dirigir a un equipo que se ha convertido en referencia en el país y la región.

El uruguayo llega a Chillo Jijón tras una etapa formativa en Liverpool de Montevideo, experiencia que considera clave para dar este salto. “Llevo unos años en esto, con una buena experiencia en Liverpool, que nos abrió esta puerta a un desafío hermoso y con muchas oportunidades para trabajar”, explicó.

Papa reveló que la decisión fue rápida, seducido por el proyecto deportivo. “Independiente del Valle se interesó en nuestro trabajo, tuvimos reuniones y no lo dudamos, por la magnitud del club y la tendencia que está marcando en los últimos años en Ecuador y en Sudamérica. Vendiendo jugadores, ya es una marca”, destacó.

Añadió que “creemos que es el lugar para dar el siguiente paso como entrenador y con el cuerpo técnico, estamos muy ilusionados”.

Los ambiciosos objetivos de Papa

Los jugadores negriazules tienen como meta revalidar el título de la LigaPro. ARCHIVO / EXPRESO

Sobre los objetivos para 2026, el estratega charrúa es ambicioso. “Se apunta a grandes cosas y es lindo para un entrenador llegar a un club con ambición. Venimos con esa misma sintonía, queremos crecer con el club, pisar fuerte internacionalmente y tratar de repetir lo bueno que se hizo a nivel local”, manifestó.

El técnico también destacó las referencias recibidas antes de su arribo al país: “Hablamos con varios jugadores y colegas uruguayos que estuvieron en el país. Y todos nos dan las mejores referencias de Ecuador”.

A los hinchas negriazules les prometió que “vamos a dar todo para que se sientan representados. Iremos para adelante y al frente, como siempre hace Independiente”.

Los refuerzos que llegaron al Valle

El argentino Matías Perelló está cerca de llegar a Independiente del Valle. CORTESÍA

Hasta el momento, Independiente del Valle ha realizado tres incorporaciones: los laterales Daykol Romero y Jhon Espinoza, y el delantero Djorkaeff Reasco.

En carpeta de los rayados está el volante argentino Matías Perelló, quien se convertiría en la mayor inversión del cuadro de Chillo Jijón ya que se menciona que pagarían 1,5 millones de dólares por el 50% de sus derechos deportivos.

