"Doce días en Quito no sirven" | Expertos cuestionan la pretemporada de Barcelona SC

El delantero Pablo Calle (i) y el defensa Gustavo Vallecilla, se entrenan en las canchas alternas del Monumental.

Trabajar durante doce días en la altura de Quito, del martes 13 al sábado 24 de enero, no generará el “más mínimo beneficio fisiológico” para Barcelona SC, coinciden dos deportólogos consultados por EXPRESO.

Para la plantilla del Ídolo, que trasladará su pretemporada al complejo Zakua Gardens, en Puembo, a 15 minutos del aeropuerto Mariscal Sucre, el impacto será limitado si el objetivo es adaptarse a los 2.850 metros de altitud, explicó el especialista Oscar Concha.

Precisó que el proceso de aclimatación requiere al menos 21 días. Además, este tipo de trabajos resulta efectivo cuando existe una base aeróbica previamente establecida. Es decir, cuando el equipo ya tenga ritmo competitivo, algo que no ocurre en plena pretemporada, etapa en la que recién se retoman los ejercicios físicos.

“En el fútbol, lo más importante es mejorar la capacidad de producir y tolerar el ácido láctico para el futbolista. Eso se traduce en velocidad y piques. Doce días es un tiempo totalmente insuficiente”, sostuvo Concha, quien fue médico de Emelec y El Nacional.

Añadió que, si la intención es potenciar la producción y tolerancia al lactato mediante el trabajo en altura, el plan no rendirá frutos, ya que “al inicio de la temporada los futbolistas aún no alcanzan sus mejores valores de capacidad aeróbica”.

Aclimatación y memoria fisiológica

En su sexto día de pretemporada, la plantilla torera realizó circuitos de resistencia y tareas adaptadas en campo. cortesía @BSC

Una postura similar expresó Pablo Sarmiento, exdeportólogo del Comité Olímpico Ecuatoriano. Indicó que sí recomendaría entrenar en la altura, pero durante un período mínimo de 21 días, tiempo que el organismo necesita para incrementar de forma significativa la “producción de glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina”, elementos clave en el transporte de oxígeno en la sangre.

Sarmiento agregó que para desarrollar una verdadera “memoria fisiológica” en la altura se debe trabajar con mayor frecuencia en esas condiciones. Esto rara vez ocurre en equipos de la Costa, que suelen permanecer entre dos a tres días cuando les toca enfrentar a rivales de la Sierra.

“Si el futbolista juega un miércoles, normalmente llega el martes y regresa el jueves por la mañana. Son apenas tres días, un lapso insuficiente para acumular memoria (fisiológica)”, explicó.

Crisis económica en Ecuador afecta los controles médicos en clubes

Jean Carlos Montaño se sometió a los controles médicos con el club torero Cortesía

Ambos especialistas coincidieron en que los controles fisiológicos se deberían realizar cada tres meses, especialmente en aquellos jugadores que no alcanzan su nivel óptimo. Sin embargo, reconocieron que la crisis económica que golpea a los clubes del país ha relegado este tipo de evaluaciones.

“Infelizmente hay que reconocer que la crisis económica ha determinado que incluso algunos de los clubes no tengan ni cuerpos médicos completos. Eso sí dificulta y se ve reflejado en una disminución de la capacidad de rendimiento de sus futbolistas”, señaló Concha.

Por su parte, Sarmiento sostuvo que los exámenes sanguíneos, así como los controles de alcoholemia y de consumo de sustancias prohibidas, se deberían ejecutar cada 15 días. Según explicó, esta medida permitiría prevenir conductas de indisciplina y garantizar un mayor control integral del plantel.

“Así el jugador sabrá que no puede consumir nada fuera de lo permitido y, si se detecta alguna irregularidad, deberían aplicarse sanciones económicas. Mientras seamos permisivos, no vamos a tener equipos plenamente conscientes ni profesionales”, enfatizó.

Lo positivo del ‘encierro’

En el complejo Zakua Gardens, ubicado en Puembo, los amarillos entrenará del 13 al 24 de enero. Cortesía

Más allá del aspecto fisiológico, el principal beneficio de la estadía de Barcelona en Quito sería el fortalecimiento de los vínculos humanos entre jugadores, cuerpo técnico y staff.

“Disponer de más tiempo para convivir, compartir y conocerse siempre es una experiencia valiosa. Eso puede resultar importante cuando empiece la competencia oficial”, concluyó Concha.

Mientras que Sarmiento apuntó al trabajo grupal. “Se tiene que trabajar bastante en la parte psicológica y el comportamiento de nuestros deportistas. La idea es eliminar el individualismo para ser un equipo”, señaló.

El preparador físico venezolano Isaac Ramos liderará, junto al DT César Farías (quien hasta el momento de esta publicación aún no había sido anunciado oficialmente por el club), los entrenamientos de Barcelona en la capital, programados hasta el 24 de enero.

