Noche Amarilla en Quito: Barcelona prepara su fiesta antes de la Copa Libertadores

Barcelona SC volverá a convertir a Quito en territorio amarillo. El Ídolo del Astillero confirmó que la Noche Amarilla 2026 también se celebrará en la capital, una tradición que se ha consolidado en los últimos años y que esta vez tendrá una fecha especial: el viernes 13 de febrero, a un día de San Valentín, en el estadio Olímpico Atahualpa.

El anuncio se realizó a través de un video oficial que rápidamente se viralizó en redes sociales, acompañado de una frase que resume el espíritu del evento: “La única noche en la que brilla el sol llega a Quito”. Desde el club se adelantó que la jornada contará con artistas invitados, sorpresas y el ambiente festivo que caracteriza a la presentación oficial del equipo ante su hinchada.

La fiesta amarilla en Quito en febrero

Quito nuevamente será amarillo 💛



Este 13 de febrero, artistas, sorpresas y la pasión del Ídolo nos esperan.#BarcelonaSomosTodos pic.twitter.com/im2H1jqEnJ — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) January 8, 2026

La pretemporada de Barcelona SC es en Quito

La presencia de Barcelona en Quito no será únicamente para el espectáculo. El conjunto torero iniciará su pretemporada el próximo 13 de enero en el Complejo Zakua Gardens, donde realizará su base de trabajos físicos y tácticos hasta el 24 de enero. La planificación responde a la exigente agenda que tendrá el club en el inicio del 2026.

Posteriormente, el equipo se trasladará a Guayaquil para disputar la tradicional Noche Amarilla en el estadio Monumental, programada para el 30 de enero, antes de regresar nuevamente a la capital para su presentación ante la afición serrana.

El regreso a Quito el viernes 13 de febrero no será casual. Cinco días después, el 18 de febrero, Barcelona debutará en la fase previa de la Copa Libertadores frente a Argentinos Juniors, por lo que el cuerpo técnico busca llegar con el plantel en óptimas condiciones futbolísticas y anímicas.

Barcelona fue sorprendido por Deportivo Quito en la Noche Amarilla del 2025.. RENÉ FRAGA / EXPRESO

¿Y el entrenador de Barcelona SC?

Hasta ahora Barcelona SC no hace oficial la presencia del venezolano César Farías como su entrenador, lo que se daría en las próximas horas, mientras tanto se hacen los chequeos médicos en Guayaquil, a la espera que el nuevo entrenador se haga cargo del equipo, pero nada oficial hasta ahora.

