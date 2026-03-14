Milan vs Lazio EN VIVO: con Pervis Estupiñán, horario y dónde ver la Serie A 2025-26

El equipo de Massimiliano Allegri apuesta por Luka Modrić y Rafael Leão para acercarse al liderato de la Serie A

Pervis Estupiñán se ha ganado la titularidad en AC Milan.

AC Milan tendrá una oportunidad clave para acercarse al liderato de la Serie A cuando visite a Lazio este domingo 15 de marzo de 2026, desde las 14:45, por la fecha 29 del campeonato.

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El conjunto rossonero contará con el ecuatoriano Pervis Estupiñán como titular en un duelo que puede apretar la lucha por el título.

Cómo llega AC Milan tras el empate del líder Inter Milan

AC Milan llega motivado tras el empate 1-1 del líder Inter Milan ante Atalanta en esta jornada, resultado que dejó al cuadro nerazzurri con 68 puntos.

Milan ocupa el segundo puesto en la tabla de la Serie A. CLAUDIO GIOVANNINI

Los rossoneri son segundos con 60 unidades y, si logran un triunfo en Roma, recortarán distancia en la pelea por el campeonato italiano.

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Massimiliano Allegri apuesta por experiencia y velocidad en ataque

Para este compromiso, el entrenador Massimiliano Allegri apostará por la experiencia de Luka Modrić en el mediocampo y el desequilibrio ofensivo de Rafael Leão, quienes serán claves para generar fútbol y buscar los goles que acerquen a Milan al liderato.

En la banda izquierda volverá a aparecer Estupiñán, protagonista en la jornada pasada tras marcar el gol del triunfo 1-0 frente al Inter. El lateral ecuatoriano se ha consolidado como titular en el esquema de Allegri por su aporte ofensivo.

Sin embargo, Milan tendrá algunas bajas sensibles. No estarán disponibles Santiago Giménez, Matteo Gabbia y Ruben Loftus-Cheek por molestias físicas, mientras que Adrien Rabiot deberá cumplir una fecha de suspensión.

Maurizio Sarri y la misión de levantar a Lazio

Del otro lado, el equipo dirigido por Maurizio Sarri intentará hacerse fuerte en casa. Lazio ocupa la décima posición con 37 puntos y buscará escalar en la tabla con figuras como Daniel Maldini, Mattia Zaccagni y Gustav Isaksen.

Hora y dónde ver AC Milan vs SS Lazio EN VIVO en Ecuador

En Ecuador, el partido de AC Milan vs Lazio será transmitido EN VIVO por el canal de televisión pagada ESPN y la plataforma digital Disney+ Premium.

Estadísticas previas de Milan vs Lazio

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