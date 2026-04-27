Alerta en Quito: rescatan 18 perros con signos de desnutrición y abandono

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Una denuncia difundida en redes sociales permitió que la Agencia Metropolitana de Control (AMC) activara un operativo inmediato en el sector de Colinas del Norte, al norte de Quito, donde se identificó una grave situación de bienestar animal.

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En el lugar, una vivienda albergaba a 18 canes en condiciones de hacinamiento, lo que generó la intervención conjunta con la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito.

Condiciones críticas: hacinamiento, exposición al clima y falta de cuidados

Durante la inspección, las autoridades constataron que varios de los animales permanecían en una pequeña terraza, sin condiciones adecuadas de habitabilidad. Los canes estaban expuestos tanto al sol intenso como a fuertes lluvias, lo que agravaba su estado de vulnerabilidad.

Además, algunos presentaban signos visibles de deterioro físico, posible desnutrición y carecían de atención veterinaria básica, incluyendo vacunación y esterilización, elementos fundamentales para el control responsable de fauna urbana.

Entrega voluntaria y atención veterinaria

Ante la verificación de las condiciones inadecuadas, la ciudadana involucrada realizó la entrega voluntaria de los 18 animales a las autoridades competentes.

Según informó la AMC, los canes fueron trasladados para recibir evaluación veterinaria, tratamiento y seguimiento especializado, con el objetivo de estabilizar su estado de salud.

Posteriormente, los animales podrán ser puestos en procesos de adopción responsable, garantizando una nueva oportunidad de vida en entornos adecuados.

“Estos canes merecen una segunda oportunidad y una vida digna”, señaló Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC.

Posibles sanciones por mal manejo de fauna urbana

De acuerdo con el Código Municipal vigente, la responsable del caso podría enfrentar multas que en conjunto alcanzan aproximadamente los 1.500 dólares, debido a infracciones graves relacionadas con el manejo de animales de compañía.

Entre las faltas se incluyen:

Mantener animales en condiciones inadecuadas de alojamiento

Superar la capacidad de tenencia responsable

No realizar esterilización

Exponer a los animales a riesgos ambientales y de salud

Control de fauna urbana en Quito se intensifica en 2025

Las autoridades municipales han reforzado los controles en lo que va de 2025. Según datos oficiales, la AMC ha emitido 439 resoluciones sancionatorias, lo que representa un incremento del 75 % en comparación con 2024.

Entre las infracciones más frecuentes destacan:

Falta de condiciones adecuadas de alojamiento

No esterilización de animales

Comercialización irregular de fauna urbana

Permanencia de animales dentro de vehículos

En los casos más graves se registran situaciones de maltrato, encadenamiento y hacinamiento extremo, lo que ha motivado una mayor intervención institucional.