Rehabilitación vial en La Floresta afectará el tránsito en Quito: conoce los cierres

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Quito inicia rehabilitación vial en La Floresta desde el 30 de abril con cierres y desvíos en calles clave.

Municipio interviene 15 km de vías para mejorar movilidad de más de 39 mil residentes en La Floresta.

Obras en Vizcaya y Madrid incluyen cierres, rutas alternas y renovación de redes para mayor durabilidad.

El tradicional barrio La Floresta, en Quito, se alista para una transformación urbana de gran escala. A partir del próximo 30 de abril, el sector será intervenido con un plan integral de rehabilitación vial que contempla la reconstrucción de 15 kilómetros de calles distribuidas en 25 arterias estratégicas.

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Este proyecto no se limita a una simple repavimentación. Se trata de una renovación estructural desde la base, diseñada para garantizar mayor durabilidad y estándares modernos de calidad.

La obra beneficiará directamente a más de 39.000 residentes, además de miles de usuarios que transitan diariamente por esta zona emblemática de la capital.

Intervenciones clave: Vizcaya y Madrid

Los trabajos arrancarán de forma simultánea en las calles Vizcaya y Madrid, ejes fundamentales que conectan la parte alta y baja del barrio.

En la calle Vizcaya, la intervención incluirá la modernización de redes de agua potable en coordinación con la EPMAPS. Esta acción preventiva busca evitar futuras afectaciones al nuevo asfalto. La obra tendrá una duración estimada de 55 días y se ejecutará con cierres totales por tramos.

Para mitigar e l impacto en la movilidad, se han definido rutas alternas para vehículos livianos a través de las calles:

se han definido rutas alternas para vehículos livianos a través de las calles: Gerona

Cádiz

Sevilla

Rafael León

Lugo y Pontevedra

Por su parte, la calle Madrid será intervenida a lo largo de 1.102 metros, en un proceso que se extenderá por aproximadamente 155 días.

En este caso, la ejecución será parcial, manteniendo habilitado un carril para la circulación vehicular.

El transporte pesado y público será redirigido por las calles Toledo, Ladrón de Guevara y La Coruña, bajo la supervisión de la Agencia Metropolitana de Tránsito.

Obras con enfoque técnico y duradero

Según el Municipio, el plan contempla un proceso técnico completo que incluye fresado del asfalto existente, excavación, mejoramiento del terreno y colocación de base granular antes de instalar la nueva carpeta asfáltica.

Este enfoque garantiza vías más resistentes, diseñadas para soportar el alto flujo vehicular del sector, dejando atrás soluciones temporales que históricamente han afectado la movilidad en la zona.