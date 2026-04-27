Puerto Bolívar: investigan ataque con vehículo simulado como patrullero; hay seis fallecidos

Publicado por Fabricio Cruz Creado: Actualizado:

Un hecho violento ocurrido el 25 de abril en Puerto Bolívar, en Machala, dejó seis personas fallecidas, tras confirmarse el deceso de uno de los heridos días después. El caso es investigado por las autoridades y ha generado preocupación por la modalidad empleada: un vehículo modificado para aparentar ser un patrullero policial.

El impacto del suceso aún se siente en el sector. Según información oficial, el ataque ocurrió durante la noche en una vivienda del barrio 4 de Abril, en medio de una reunión familiar. Varias personas armadas llegaron al lugar en un automotor con características similares a los de uso policial, lo que les permitió acercarse sin levantar sospechas.

De acuerdo con las primeras versiones, los atacantes habrían buscado a una persona específica, quien no se encontraba en el sitio en ese momento. A pesar de ello, se registraron múltiples disparos que afectaron a quienes estaban presentes, dejando víctimas mortales y varios heridos. Con el paso de las horas, la cifra de fallecidos aumentó debido a la gravedad de las lesiones.

El hecho ocurrido en el barrio 4 de Abril, en Puerto Bolívar, es analizado por las autoridades, que indagan la modalidad empleada y posibles vínculos con grupos delictivos.Cortesía - Machala

Modalidad bajo investigación

Las autoridades han señalado que el uso de vehículos alterados para simular operativos oficiales es una modalidad que se ha repetido en otros casos en la zona. Este tipo de estrategia permitiría a los responsables evadir controles o generar confianza para acercarse a sus objetivos.

En el lugar del hecho, equipos de Criminalística levantaron varios indicios balísticos, lo que evidencia el uso de armamento de alto calibre. Las investigaciones apuntan a posibles disputas vinculadas al control de territorios, aunque aún no se han detallado conclusiones definitivas.

Operativos y detenciones

Tras el ataque, se ejecutaron operativos en distintos puntos de Machala. Como resultado, varias personas fueron detenidas para investigaciones, entre ellas individuos que habrían tenido relación con acciones posteriores al hecho, como la quema del vehículo utilizado.

Además, en allanamientos realizados en el noreste de la ciudad, se incautaron armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización y un automotor con modificaciones similares a las descritas en este caso.

Un patrón que se repite

Las autoridades han advertido que este tipo de hechos no es aislado. En años anteriores se han reportado casos con características similares en Puerto Bolívar, lo que refuerza la hipótesis de un patrón en la forma de operar de ciertos grupos delictivos.

El caso continúa en investigación, mientras se refuerzan los operativos en la zona y se busca esclarecer responsabilidades en este nuevo episodio de violencia que impacta a la provincia de El Oro.