Toque de queda presiona la logística bananera y camaronera en El Oro

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Restricción complica la logística: El toque de queda limita el ingreso nocturno de camiones a Puerto Bolívar, clave para exportaciones.

Más costos para el sector: Retrasos y tiempos muertos encarecen la operación y afectan a productores y transportistas.

Sin excepciones por ahora: El Gobierno descarta salvoconductos, mientras exportadores buscan acuerdos para evitar impactos.

La nueva restricción de movilidad anunciada por el Gobierno vuelve a poner a prueba una de las principales dinámicas productivas de la provincia de El Oro. Desde Puerto Bolívar, cada mes se movilizan más de 15.000 camiones cargados con banano y camarón para exportación, una operación que ahora deberá ajustarse al reloj del toque de queda.

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Para evitar que la carga quede detenida durante la noche, la terminal portuaria prepara cambios operativos. Entre las medidas están la ampliación de turnos y la habilitación de nuevas garitas de ingreso, con el objetivo de mantener el flujo de camiones antes de que inicie la restricción. La actividad dentro del puerto continuará de forma ininterrumpida, pero el reto está en el acceso.

"Se encarece la cadena logística"

La urgencia no es menor. En el último toque de queda, los retrasos en el ingreso de transporte encarecieron toda la cadena logística. Segundo Solano, representante del sector bananero, en El Oro, advierte que esos costos terminan recayendo sobre los productores, quienes incluso deben compensar a los transportistas por viajes perdidos o incompletos.

"Por ejemplo un flete que cuesta 80 dólares se incrementa a 120 dólares o más, dependiendo del tiempo en que el transporte tenga que tener esa carga hasta poder entregar en el puerto", dice Solano.

A esto se suma una condición clave: la cosecha se realiza durante el día, pero el embarque inicia desde de la tarde a la noche para evitar cambios bruscos de temperatura que afecten la calidad del producto. Esto concentra el movimiento de carga precisamente en las horas que ahora estarán restringidas.

El antecedente más reciente deja cifras preocupantes. Durante el último toque de queda, al menos 100 camiones no lograron ingresar al puerto en la noche, lo que generó congestión en las primeras horas del día siguiente y retrasos en los embarques.

Exportadores se reunirán con autoridades

La nueva medida regirá del 3 al 18 de mayo, entre las 23:00 y las 05:00, en nueve provincias, incluyendo Guayas, Manabí, Pichincha y El Oro. Aunque aún no se emite el decreto oficial, el Gobierno ha adelantado que no habrá salvoconductos ni corredores logísticos, una decisión que ha generado preocupación en el sector productivo.

Mientras tanto, se mantienen algunas excepciones. Los aeropuertos en Quito, Guayaquil y Manta operarán con normalidad, permitiendo la movilización de pasajeros con su respectivo boleto. Sin embargo, otras actividades como el transporte terrestre de pasajeros deberán ajustarse a los horarios permitidos.

Con una reunión prevista entre exportadores y el Gobierno, la cita será con la ministra de Gobierno, Nathalie Morillo. El sector busca alternativas que eviten que las restricciones vuelvan a impactar los costos y tiempos de una cadena que depende, más que nunca, de la precisión logística. Aunque el ministro del Interior, John Reinberg, ha reiterado que no se contemplan salvoconductos, tampoco semaforización.