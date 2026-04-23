Próximo toque de queda hace tambalear a negocios nocturnos

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Golpe a la economía nocturna: El toque de queda afectará hasta un 40 % de los ingresos en negocios que dependen de la noche, como bares, cangrejales, mariachis y eventos.

Temporada alta en riesgo: Mayo, clave por el Día de la Madre, concentra hasta el 70 % u 80 % de ingresos para sectores como mariachis y catering, ahora seriamente comprometidos.

Seguridad vs. sostenibilidad: Gremios respaldan la medida, pero piden equilibrio y alivios económicos ante pérdidas que podrían ser irreversibles.

Volver a tener seguridad no será gratis para nadie en Ecuador: ese parece ser el mensaje del nuevo toque de queda, debido a la afectación en los ingresos de los negocios que dependen económicamente de la noche. Mariachis, cangrejales, bares y discotecas forman parte del 35 % de las empresas en Guayaquil que operan en turnos nocturnos y concentran la mayor parte de sus ventas en ese horario.

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El nuevo toque de queda regirá desde el domingo 3 hasta el lunes 18 de mayo, de 23:00 a 05:00, en nueve provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

Hay restaurantes, como los cangrejales, que registran sus mayores ventas a partir de las 22:00. “En el último toque de queda mis ingresos bajaron un 40 %, porque trabajo de 14:00 a 01:00, pero la mayor venta es a partir de las 22:00”, le dijo a Diario EXPRESO Xavier Cuesta, dueño de El Cangrejón D’Xavier. Agregó que estima una pérdida económica similar con esta nueva medida tomada por el Gobierno en la lucha contra la inseguridad.

Los mariachis están preocupados de que en tiempo de celebrar el Día de la Madre no podrán cantar durante la madrugada.FRANCISCO FLORES

Los mariachis entre los más afectados

Otro sector que indicó que tendrá una alta pérdida económica es el de los mariachis, debido a que mayo es el mes en el que tienen más serenatas. “Cantar en mayo para nosotros representa el 80 % de todos los ingresos que tenemos en el año. En el Día de la Madre tengo que trabajar con tres o cuatro grupos para cubrir la demanda”, señaló Fabián Mendoza, director del mariachi Caballo Blanco.

La situación preocupa también a Gema Delgado, cantante que migró de Manabí a Guayas en busca de trabajo en mariachis. “No hay trabajo en Manabí y migré con la intención de aprovechar la temporada alta de presentaciones, que es en mayo por la celebración del Día de la Madre. Para mí, esta fecha representaba el 70 % de todos los ingresos del año y era cuando aprovechaba para pagar deudas. Ahora no sé qué hacer”, contó.

Piden excepción para fines de semana

Para la Asociación de Organizadores de Catering y Eventos del Guayas (Asoceg), sus mayores ingresos se concentran en los fines de semana y representan el 70 %. Su vicepresidente, Milton Casanova, planteó al Gobierno que existan excepciones de jueves a viernes. Agregó que los miembros de este gremio necesitan tener ingresos mínimos de 10.000 dólares al mes solo para no quebrar y poder pagar sueldos, alquiler del local y servicios básicos.

Casanova también mencionó que hay presentaciones de artistas internacionales que deberán realizarse más temprano y no en la noche. “Esto quizá no deje ganancias; pero se espera que por lo menos se recupere lo invertido”, comentó.

El comercio internacional también afectado

Para la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), el golpe económico promedio será de entre el 30 % y el 40 % en las ventas durante el periodo de toque de queda. En esta cifra hay que tomar en cuenta la logística de exportación e importación, que moviliza contenedores y mercadería en horarios nocturnos. “Y obviamente, el no poder circular es un golpe fuerte también para ellos”, reconoció Miguel González, presidente de la CCG.

González enfatizó en que es importante garantizar la seguridad, pero que también es fundamental encontrar un equilibrio para que las medidas no impliquen pérdidas económicas para los negocios.

En Quito hacen una propuesta al Gobierno

Asimismo, en Quito se estima que la implementación del toque de queda causará una reducción de alrededor del 40 % en las ventas, comentó María Cristina Mora, presidenta de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha (Agrepi).

Pichincha cuenta con al menos 20.000 restaurantes registrados formalmente y 120 gastropubs solo en la capital, y todos están preocupados por las pérdidas económicas durante la celebración del Día de la Madre.

Nelson Calle, director de la Asociación de Cervecerías Artesanales del Ecuador, agregó que las pérdidas serán irrecuperables. “Lamentablemente, el toque de queda no viene acompañado de medidas de alivio económico”, expresó.

Desde la Cámara de Comercio de Quito se propone una semaforización por ciudad y nivel de peligrosidad, así como la extensión de los horarios de trabajo durante los fines de semana para los sectores de comercio, gastronomía y entretenimiento.