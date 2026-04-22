¿Se puede ir al aeropuerto durante el toque de queda en Ecuador?

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Esta nueva etapa de restricción nocturna en Ecuador, el toque de queda que regirá del 3 al 18 de mayo de 2026 en varias provincias del país redefine la movilidad ciudadana y establece una excepción puntual: los pasajeros con vuelos programados podrán desplazarse hacia los aeropuertos durante el horario restringido. En Guayaquil, la medida será aplicada para desplazarse hacia o desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

La disposición del Ejecutivo se enmarca en un esquema de control que limita la circulación entre las 23:00 y las 05:00, pero mantiene habilitadas ciertas actividades consideradas esenciales, entre ellas el transporte aéreo.

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Apenas hace unos días, el ministro del Interior, John Reimberg, explicó que los usuarios con vuelos confirmados no tendrán impedimentos para llegar a las terminales aéreas, siempre que puedan justificar su viaje ante los controles policiales con el pase de abordar o la documentación correspondiente.

“Los pasajeros deben poder llegar a los aeropuertos, pero con la debida justificación”, señaló el funcionario, al remarcar que estos casos están contemplados dentro de las excepciones operativas del toque de queda.

Sin salvoconductos durante el toque de queda

Cuando se decreta un toque de queda, uno de los mecanismos habituales para justificar la movilidad en Ecuador han sido los salvoconductos. Sin embargo, esta vez el Gobierno descartó su uso.

Reimberg fue claro al señalar que no se emitirán permisos especiales para circular durante el horario restringido. “No se emitirán salvoconductos porque eso no sirve para nada y al final hace que todo el mundo salga a las calles”, afirmó en una entrevista radial.

La decisión, según ha argumentado el Gobierno, responde a la estrategia del Ejecutivo de evitar que las excepciones debiliten el control en territorio. Según el Ministerio del Interior, en experiencias anteriores estos permisos terminaron ampliando la circulación nocturna en lugar de reducirla.

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La medida, dispuesta por el presidente Daniel Noboa, se aplicará entre el 3 y el 18 de mayo de 2026 en varias provincias del país.

El esquema de restricción fue dispuesto por el presidente Daniel Noboa como parte de las medidas de seguridad vigentes en el país.

Expertos dicen que el crimen se desplaza tras la medida en Ecuador; no cae por falta de control territorial.Cortesía

Horario del toque de queda en Ecuador

La restricción de movilidad nocturna estará vigente entre las 23:00 y las 05:00, desde el 3 de mayo hasta el 18 de mayo de 2026.

El toque de queda se aplicará en nueve provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.