"No vamos a permitir libre circulación": Reimberg responde a pedidos de sectores productivos

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Reimberg descarta la libre circulación durante el toque de queda para golpear economías criminales.

Tras protestas en Latacunga, el Gobierno responde a taxistas antes del toque de queda.

En Quito y Guayaquil, el toque de queda se mantiene pese a pedidos del comercio y turismo.

El Gobierno sostiene que, previo y durante la aplicación del toque de queda, se han implementado acciones para atender reclamos ciudadanos y sectoriales, aunque descarta permitir la libre circulación de vehículos y cargas, al considerar que la prioridad es afectar las economías del crimen organizado.

Así lo señaló John Reimberg en una entrevista en Teleamazonas, en la que abordó protestas de taxistas, pedidos del sector productivo y turístico, y dudas ciudadanas sobre la movilidad durante la restricción nocturna.

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Reclamos de taxistas y falta de seguridad en Cotopaxi

Reimberg se refirió a la marcha de taxistas realizada en Latacunga, provincia de Cotopaxi, donde el gremio advirtió que cerca del 70 % no cuenta con botón de pánico ni cámaras de seguridad y se siente desprotegido.

El funcionario consideró positivo que el sector exprese sus demandas y señaló que estas coinciden con la implementación de nuevos mecanismos de contacto ciudadano con la Policía.

Entre ellos mencionó el uso de la cédula como herramienta de identificación, que —según dijo— ya ha permitido ejecutar operaciones y atacar grupos delictivos.

Ecuador amplía toque de queda en 2026, según John Reimberg, para atacar economías criminales en Pichincha.Cortesía

Tecnología y decisiones para atacar economías criminales

Reimberg aseguró que el Estado continuará implementando todas las acciones necesarias en territorio. Indicó que el ECU 911 atraviesa un proceso de mejora y que durante este año se incorporará más tecnología a nivel nacional.

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También recordó decisiones adoptadas en meses anteriores, como intervenciones en el sistema de seguros, en la Agencia de Tránsito y en determinadas ciudades, con el objetivo de afectar las economías criminales. Afirmó que estas acciones no han terminado.

Sectores productivo y turístico alertan pérdidas económicas

Durante la entrevista se abordaron las críticas del sector productivo y turístico, que respaldó la medida en una primera etapa, pero que ahora advierte pérdidas económicas considerables por la nueva restricción.

Reimberg confirmó que se han recibido solicitudes para flexibilizar la medida, especialmente ante eventos programados como conciertos internacionales en Quito y Guayaquil.

Sin embargo, señaló que los pedidos son similares a los del toque de queda anterior y se centran en permitir la circulación de vehículos y cargas.

Comercio, servicios básicos y límites a la flexibilidad

Ante la pregunta de por qué no permitir el comercio, Reimberg indicó que este se mantiene habilitado, ya que la población puede adquirir alimentos, consumir y desplazarse para actividades comerciales dentro del marco permitido.

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No obstante, explicó que se analizan casos puntuales, como la recolección de basura, especialmente en Guayaquil, donde se registraron problemas durante la medida anterior. Para ello, se coordinan trabajos con gobiernos locales, procurando que los servicios básicos no coincidan con operativos de seguridad.

Pese a estos ajustes, fue enfático en señalar que no se permitirá la libre circulación general de sectores que requieran movilizar cargas durante el toque de queda.

Pedido de semaforización y revisión de propuestas

Sobre la propuesta de la Cámara de Comercio de Quito, que plantea una semaforización por niveles de inseguridad en cada ciudad, Reimberg evitó adelantar una respuesta definitiva.

Indicó que revisará todos los documentos enviados por los sectores y analizará qué propuestas son viables, aunque reiteró que la operación de seguridad es prioritaria y debe ejecutarse de forma similar a la del toque de queda anterior.

Finalmente, Reimberg respondió a inquietudes ciudadanas sobre los viajes programados en horario nocturno. Confirmó que, al igual que en la medida anterior, se permitirá la circulación de pasajeros hacia los aeropuertos y el retorno de los familiares que los acompañen, siempre que porten el pasaje correspondiente.

Reconoció que durante la aplicación pasada hubo taxis que intentaron circular sin autorización y fueron detenidos en operativos, pero aseguró que el esquema se mantendrá sin cambios.