Toque de queda Ecuador: Exportadores piden excepciones para no frenar la producción

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

Los gremios exportadores y productores de banano y camarón de Ecuador pidieron el pasado lunes 20 de abril al Gobierno que el nuevo toque de queda nocturno contemple excepciones que permitan sostener la actividad productiva. La medida preocupa a sectores que dependen de la continuidad de operaciones para cumplir con contratos internacionales y mantener la cadena logística.

José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura y de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex), señaló en su cuenta de X: “Es indispensable que este nuevo toque de queda incorpore excepciones claras y operativas. Las exportaciones no pueden parar”.

Banano y camarón: sectores estratégicos

El pedido fue respaldado por José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), quien afirmó que, aunque apoyan las acciones para enfrentar la inseguridad, estas no deben afectar a los sectores productivos que generan empleo y divisas.

Hidalgo recordó que la última restricción de movilidad, aplicada entre el 15 y 30 de marzo, tuvo graves impactos: reducción del 32 % en operaciones, pérdidas logísticas, deterioro de carga perecedera y cancelación de contratos internacionales.

El clúster bananero, que agrupa a productores y exportadores, advirtió que alrededor de 250.000 empleos dependen de la continuidad de estas operaciones, fundamentales para el sostenimiento de la economía nacional.

Provincias bajo restricción

El toque de queda se aplicará desde el 3 hasta el 18 de mayo, desde las 23:00 hasta las 05:00 en territorios con altos índices de violencia y rutas clave del narcotráfico. Entre ellos figuran Guayas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Pichincha, Esmeraldas, Sucumbíos y El Oro. También se incluyen los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), y La Troncal (Cañar).

En marzo de este año, el Gobierno solo permitió la circulación de policías, militares y trabajadores sanitarios. Sin embargo, la Corte Constitucional ordenó después que también se garantice la labor de la prensa y organizaciones internacionales durante esas horas.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, catalogadas como terroristas. Pese a ello, el país cerró 2025 como el año más violento de su historia, con un récord de 9.269 homicidios.