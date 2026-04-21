Toque de queda en Ecuador: multas y sanciones por incumplir la medida

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El incumplimiento del toque de queda en Ecuador está tipificado como delito en el COIP y puede implicar penas de prisión de uno a tres años.

Durante el horario de restricción, las fuerzas del orden realizan controles y pueden detener a quienes circulen sin justificación.

La medida aplica en provincias y cantones específicos, con horario fijo de 23:00 a 05:00 durante el periodo establecido.

El toque de queda en Ecuador no es una recomendación, sino una disposición obligatoria que restringe la movilidad en determinadas horas y zonas del país. Su incumplimiento está tipificado en la legislación ecuatoriana y puede generar sanciones de carácter penal.

La medida estará vigente del 3 al 18 de mayo, entre las 23:00 y las 05:00, en provincias y cantones específicos definidos por el Ejecutivo.

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Qué dice la ley sobre el incumplimiento

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece en su artículo 282 que el incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad constituye un delito. Esta figura aplica cuando una persona desobedece disposiciones oficiales como el toque de queda.

La sanción prevista para este delito es una pena privativa de libertad de uno a tres años, dependiendo de las circunstancias del caso.

En ese sentido, circular durante el horario restringido sin justificación puede derivar en un proceso penal.

Controles durante la restricción

Durante el horario del toque de queda, las fuerzas de seguridad realizan controles en las zonas donde rige la medida. Estas acciones buscan verificar el cumplimiento de la disposición y prevenir su incumplimiento.

Si una persona es encontrada circulando sin autorización, puede ser detenida y puesta a órdenes de las autoridades competentes.

En casos de resistencia o evasión de los controles, los agentes están facultados para intervenir conforme a la normativa vigente.

Dónde aplica el toque de queda

La restricción de movilidad se aplica en las siguientes provincias:

Guayas Manabí Santa Elena Los Ríos El Oro Pichincha Esmeraldas Santo Domingo de los Tsáchilas Sucumbíos

También incluye los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

Aplicación previa en el año

En marzo, el Gobierno ya implementó un toque de queda en varias provincias del país por un periodo de 15 días. En esa ocasión, la medida también formó parte de acciones orientadas a la seguridad y al control de la actividad delictiva.