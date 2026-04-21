Restaurantes de Ecuador advierten impacto económico por toque de queda de mayo de 2026

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La Corec alerta que el nuevo toque de queda impactará la actividad nocturna, clave para restaurantes, turismo y servicios.

El gremio recuerda que medidas similares en marzo ya provocaron caída en ventas, sin evidencias claras de su efectividad.

Los restauranteros piden al Gobierno alternativas que garanticen seguridad sin afectar el empleo y el derecho al trabajo.

El nuevo toque de queda anunciado por el gobierno presidente Daniel Noboa para nueve provincias y cuatro cantones de Ecuador afecta a la actividad productiva, que se realiza en la noche. La Confederación de Restaurantes del Ecuador (Corec) y sus gremios aliados expresaron este 20 de abril de 2026 su preocupación por la nueva medida anunciada del 3 al 18 de mayo.

“Nuestro sector ya evidenció en marzo una caída en ventas producto de restricciones similares, sin que se hayan presentado resultados claros sobre su efectividad”, refieren la Corec en un comunicado.

Noboa dispuso que este toque de queda, en el segundo en 2026, se aplicará entre las 23:00 y las 05:00, desde el 3 hasta el 18 de mayo. La medida se aplicará en las provincias de:

Guayas

Manabí

Santa Elena

Los Ríos

El Oro

Pichincha

Esmeraldas

Santo Domingo de los Tsáchilas y

Sucumbíos

Además de los cantones:

La Maná

Las Naves

Echeandía y

La Troncal

El Ejecutivo sostuvo que la decisión se basa en los resultados obtenidos por las fuerzas del orden durante el reciente estado de emergencia, sin precisar cifras de los resultados. El toque de queda anterior fue del 15 al 30 de marzo de 23:00 a 05:00 y se aplicó en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro.

Efectos negativos en la economía local

Así, ante esta nueva limitación en el libre tránsito de los ciudadano por la noche. Este gremio alertó que este tipo de medidas, aunque buscan mejorar la seguridad, están generando efectos negativos en la economía local.

En una carta abierta a la opinión pública, el sector reconoce la importancia de las acciones orientadas a garantizar la seguridad. Sin embargo, advierte que la aplicación recurrente de restricciones está afectando directamente a actividades como la gastronomía, el turismo y los servicios.

El gremio señala que “la seguridad no puede construirse a costa de paralizar la economía”. Recuerda que en marzo ya se registraron caídas en ventas tras la implementación de medidas similares, especialmente en horarios nocturnos, cuando se concentra gran parte de la actividad comercial en restaurantes, eventos y celebraciones. Y ahora en mayo deberán afrontar nuevas restricciones.

“Hoy, nuevamente, se limita la actividad en un mes clave como mayo, con el Día de la Madre, varios conciertos y eventos ya programados, y en fechas clásicas de nuestro país para celebraciones de primeras comuniones y matrimonios, todo lo que en conjunto dinamiza el empleo y el consumo”, señalan.

Impacto en negocios y empleo

Corec advierte que cada restricción impacta a miles de negocios y familias que dependen de estas actividades. Además, cuestiona que se destaquen indicadores como las exportaciones, mientras se minimiza el rol de la economía interna, que sostiene el ingreso diario de miles de ecuatorianos.

El sector insiste en que la economía local también es un motor de desarrollo y generación de empleo, por lo que pide que las decisiones públicas consideren sus efectos y se acompañen de medidas que permitan mantener la actividad económica.

Pedido al Gobierno

Ante este escenario, el gremio de restauranteros hace un llamado al gobierno Nacional, encabezado por el presidente Daniel Noboa, a evaluar alternativas que garanticen la seguridad sin afectar de forma desproporcionada el libre tránsito y el derecho al trabajo.

La seguridad no puede construirse apagando la economía.



Un nuevo toque de queda golpea otra vez a miles de negocios y familias que viven del día a día.



El país necesita soluciones, no más restricciones sin resultados claros.



Exigimos apoyo al trabajo, producción y empleo. pic.twitter.com/a0SmgOu7HI — COREC - Confederación de Restaurantes del Ecuador (@COREC_ECUADOR) April 20, 2026

Finalmente, la organización recuerda que estos derechos están consagrados en la Constitución y cuya protección corresponde al Estado.