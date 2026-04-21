¿Cuántos días ha pasado Ecuador en toque de queda desde que Noboa es presidente?

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Estrategia: El presidente Daniel Noboa ha normalizado el uso del estado de excepción, sumando 11 decretos en 27 meses para enfrentar de manera simultánea el conflicto armado interno

Ecuador acumula aproximadamente 522 días bajo estado de excepción desde el inicio del mandato de Daniel Noboa en noviembre de 2023. El Ejecutivo aplica estas medidas de forma recurrente para enfrentar la crisis de seguridad, con un enfoque que transita de lo nacional a lo focalizado. Hasta abril de 2026, el país registra limitaciones a la libertad de tránsito durante más del 70 % del tiempo de la actual gestión en al menos una localidad del territorio.

Cronología de las restricciones de movilidad

El primer periodo de restricción nacional ocurrió entre enero y abril de 2024, tras la declaratoria de "conflicto armado interno". Esta medida de 90 días estableció un toque de queda inicial que luego derivó en una semaforización por niveles de riesgo. Posteriormente, entre agosto y diciembre de ese mismo año, el Gobierno impuso controles intermitentes en provincias con alta criminalidad como Guayas, Los Ríos y Manabí.

Durante 2025, la tendencia de intervenciones quirúrgicas se consolidó. Entre abril y junio, 22 cantones permanecieron bajo restricción, mientras que en septiembre la medida se trasladó a cinco provincias de la Sierra por crisis de seguridad. En lo que va de 2026, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas enfrentaron 15 días de cierre nocturno en marzo.

Nuevo periodo de toque de queda en mayo

El presidente Noboa anunció este 20 de abril una nueva jornada de restricciones que iniciará el 3 de mayo y finalizará el 18 de mayo. Esta disposición técnica afectará a nueve provincias y cuatro cantones específicos. La estrategia busca intervenir zonas de alta peligrosidad sin paralizar la actividad comercial del resto del país.

A diferencia de los decretos iniciales de 2024, Carondelet opta ahora por aplicaciones focalizadas. Sin embargo, provincias como Guayas, Los Ríos y El Oro experimentan una situación de excepción casi permanente debido a los índices de muertes violentas que reportan las autoridades de seguridad.

El impacto de los estados de excepción recurrentes

La frecuencia de estas medidas es alta: el primer mandatario decretó o renovó estados de excepción en más de 12 ocasiones durante sus primeros 17 meses de funciones. El Gobierno justifica el uso de esta herramienta constitucional como el mecanismo principal para desplegar a las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional.

Pese a la intención oficial de no afectar la economía nacional, los sectores turísticos y comerciales de las zonas intervenidas expresan su preocupación por la sostenibilidad de los negocios nocturnos. El uso constante de esta figura legal marca la hoja de ruta de una administración que prioriza el control territorial frente al crimen organizado.