¿Qué implica el toque de queda y quiénes están exentos?

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Alcance y horario: La restricción rige de 23:00 a 05:00 en 9 provincias y 4 cantones específicos, manteniéndose vigente desde el 3 hasta el 18 de mayo de 2026.



Riesgos legales: Quienes circulen sin justificación serán detenidos por la Policía o Fuerzas Armadas, enfrentando procesos judiciales por vulnerar el estado de excepción.



Excepciones estrictas: La movilidad nocturna se permite solo para emergencias médicas, sectores estratégicos y servicios esenciales con la documentación de respaldo debida.

El Gobierno de Daniel Noboa oficializó un nuevo toque de queda en puntos estratégicos del país, extendiendo la restricción de movilidad como parte del actual estado de excepción. La medida, que limita el tránsito entre las 23:00 y las 05:00, estará vigente desde el domingo 3 hasta el lunes 18 de mayo.

El mapa de la restricción abarca provincias clave como Guayas, Pichincha, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, además de los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

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Justificación y focos de violencia

Esta disposición busca dar continuidad a la ofensiva estatal en zonas críticas donde el Ejecutivo asegura haber obtenido resultados favorables.

Sin embargo, pese a la intensificación de los operativos de control, la administración no ha transparentado indicadores específicos que midan la efectividad real en la reducción de delitos. Mientras provincias como Guayas y Esmeraldas lidian con una violencia estructural, otras zonas integradas en el decreto enfrentan un repunte preocupante en homicidios y extorsiones, lo que pone a prueba la estrategia oficial.

Implicaciones legales por incumplimiento

Transitar fuera del horario permitido sin la debida autorización se traduce en una violación directa al estado de excepción. Bajo este marco jurídico, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas poseen la facultad de aprehender de forma inmediata a los infractores. Más allá del arresto, el incumplimiento acarrea procesos judiciales por desacato a disposiciones de emergencia nacional, generando antecedentes legales que varían según la gravedad de la falta o la reincidencia del ciudadano.

Sectores excluidos y controles

El rigor del toque de queda contempla excepciones estrictas, limitadas exclusivamente a emergencias médicas comprobables, servicios básicos y sectores estratégicos con salvoconductos vigentes. Para evitar filtraciones en la norma, se han desplegado operativos fijos y móviles en las rutas afectadas, donde los uniformados exigen documentación que justifique la movilidad. Cualquier tránsito que no se enmarque en estas categorías esenciales será sancionado conforme al orden público.