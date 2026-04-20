Toque de queda en Ecuador: ¿Cuáles son las provincias y que implica la medida?

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La medida rige en nueve provincias y cuatro cantones específicos.

El toque de queda se aplicará del 3 al 18 de mayo, restringiendo la movilidad entre las 23:00 y las 05:00.

Circular sin autorización durante el horario restringido puede derivar en detenciones inmediatas y procesos judiciales.

El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo toque de queda en varias zonas del país, como parte de la estrategia de seguridad implementada tras el reciente estado de excepción. La restricción de movilidad regirá desde el domingo 3 hasta el lunes 18 de mayo.

El toque de queda se aplicará en las provincias de:

Guayas

Manabí

Santa Elena

Los Ríos

El Oro

Pichincha

Esmeraldas

Santo Domingo de los Tsáchilas

Sucumbíos

Además, incluye a los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal, considerados zonas críticas por el incremento de delitos.

La medida se suma a los operativos militares y policiales desplegados en estas jurisdicciones, con el objetivo de reforzar el control de armas y la seguridad ciudadana.

Horarios y vigencia de la medida

El toque de queda estará vigente durante dos semanas, desde el domingo 3 hasta el lunes 18 de mayo de 2026, en horario nocturno de 23:00 a 05:00.

El Gobierno sostiene que la decisión responde a los resultados obtenidos en operativos recientes, aunque no se han detallado indicadores específicos sobre la reducción de delitos. En provincias como Guayas y Esmeraldas se mantienen altos niveles de violencia, mientras que otras zonas han registrado incrementos en homicidios y extorsiones.

Implicaciones legales de incumplir el toque de queda

Salir durante el horario restringido sin autorización constituye una violación al estado de excepción decretado por el Gobierno. En ese contexto, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas están facultadas para detener de manera inmediata a quienes circulen sin justificación válida, lo que convierte la infracción en un asunto de orden público con consecuencias legales directas.

El incumplimiento del toque de queda puede derivar en procesos judiciales, pues se considera una transgresión a las disposiciones emitidas en el marco de la emergencia nacional. Las sanciones penales dependerán de la gravedad del caso y de la reincidencia, pero en todos los escenarios implican un antecedente legal que afecta al ciudadano.

Las excepciones son limitadas y se aplican únicamente en situaciones de emergencia médica, labores esenciales o con autorizaciones especiales emitidas por las autoridades competentes. Para garantizar el cumplimiento, se realizan operativos de control en las zonas afectadas, donde se verifica la documentación y los motivos de tránsito de quienes circulan durante el horario restringido.