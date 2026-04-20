Crimen en Puente de la Unidad Nacional: Colapsan vías de Guayaquil, Durán y Samborondón

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ataque armado en el puente de la Unidad Nacional provocó el cierre del Puente de la Unidad Nacional, generando caos vial en horas pico.



Congestión se extendió a vías principales de Guayaquil, Samborondón y Durán, con demoras de hasta dos horas según reportes ciudadanos.



Decenas de personas cruzaron el puente a pie para llegar a sus trabajos, evidenciando el impacto en la movilidad diaria.

Un hecho violento registrado la mañana de este lunes 20 de abril volvió a encender las alertas de seguridad y movilidad urbana en Guayaquil, Durán y Samborondón. En el puente de la Unión Nacional, una persona fue asesinada en circunstancias que aún son materia de investigación y que, de manera preliminar, sería una trabajadora del Municipio de Durán.

El ataque ocurrió alrededor de las 08:00, en el tramo que conecta La Puntilla con Durán , uno de los pasos más transitados entre Samborondón y Guayaquil. De acuerdo con informes preliminares, la víctima se movilizaba en un vehículo tipo SUV cuando fue interceptada y atacada con varios disparos en plena vía.

Tras el hecho, las autoridades dispusieron el cierre total del puente en sentido Guayaquil–Durán para facilitar las diligencias investigativas y el levantamiento de indicios en la escena. La medida provocó un impacto inmediato en la movilidad de millas de conductores que utilizan esta conexión diariamente.

Congestión se reportó en Samborondón, Durán y Guayaquil

La interrupción del tránsito no solo afectó a quienes se movilizaban en vehículos. Ante la imposibilidad de avanzar, decenas de personas optaron por descender de autobuses y automóviles para cruzar el puente caminando , con mochilas y pertenencias, en un intento por llegar a tiempo a sus trabajos y actividades en Durán.

Como consecuencia del cierre del puente de la Unión Nacional, el congestionamiento se expandió hacia varias arterias principales de Guayaquil, Samborondón y Durán. Conductores reportaron tráfico intenso en vías como la avenida Narcisa de Jesús, la Pedro Menéndez Gilbert, la avenida de las Américas, la avenida Samborondón y la avenida Nicolás Lapentti.

Según testimonios ciudadanos, los tiempos de traslado se incrementaron considerablemente, alcanzando hasta dos horas en algunos tramos. “El tráfico estaba completamente detenido. No había forma de avanzar”, comentó un usuario afectado.

El colapso vehicular no se limitó únicamente a los accesos directos al puente, sino que se propagó a distintos sectores del norte de Guayaquil, debido a la alta carga de vehículos que buscaron rutas alternas para continuar su trayecto.

Hasta el mediodía, la situación seguía siendo compleja y persistían las dificultades para circular en varios puntos de la red vial. Pese a que el cierre se concentró en un solo acceso, el impacto fue generalizado, evidenciando la dependencia de esta conexión para la movilidad entre los principales cantones de la provincia.

Las autoridades aún no han emitido un pronunciamiento ampliado sobre el caso ni sobre el tiempo estimado para la normalización total del tránsito. Entretanto, el hecho no solo ha generado alarma por la violencia