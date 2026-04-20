Sicariato en Durán: funcionaria fue asesinada; su esposo, un sargento, es sospechoso

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

El sicariato paralizó una de las vías clave Sicariato en hora pico: El ataque ocurrió cerca de las 08:00 en el Puente de la Unidad Nacional, uno de los accesos más transitados hacia Durán.



Caos y cierre total: La vía fue cerrada en sentido Guayaquil–Durán, generando congestión de varios kilómetros mientras se realizaban pericias.

Trabajadores a pie: Ante el bloqueo, decenas de personas cruzaron el puente caminando para llegar a sus trabajos y actividades.

El asesinato de Solange Arellano, funcionaria de la Agencia de Tránsito de Durán (ATD), ocurrido en el Puente de la Unidad Nacional, registró nuevos elementos este lunes 20 de abril de 2026, tras la difusión de un video captado en el lugar del ataque.

La abogada fue víctima de un ataque armado mientras se movilizaba por el complejo vial que conecta Guayaquil, Samborondón y Durán, una de las principales arterias de tránsito del área metropolitana. El hecho ocurrió en plena vía, generando conmoción entre los conductores que circulaban por la zona.

Un video que lo implica

En las imágenes que circulan, se observa a un hombre —señalado como el presunto sicario— arrastrándose herido y con manchas de sangre junto al vehículo en el que viajaba la funcionaria. Posteriormente, el sujeto se incorpora, camina con un arma en la mano y aborda un automóvil color blanco, en el que abandona el lugar.

Tras el crimen, la Autoridad de Tránsito de Durán y la Policía Nacional activaron protocolos de búsqueda y rastreo en el sector. De acuerdo con la información oficial, las diligencias permitieron identificar al presunto responsable, aunque no se han revelado detalles sobre su identidad ni sobre su paradero.

(En desarrollo)