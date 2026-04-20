Puente de la Unidad Nacional cerrado por sicariato: personas caminan para llegar a sus trabajos

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Sicariato contra una mujer cerró el Puente de la Unidad Nacional este lunes en hora pico.





Ataque ocurrió a las 08:00 en sentido La Puntilla–Durán, según testigos.





Cierre obligó a personas a cruzar a pie para llegar a sus trabajos en Durán.



Un presunto sicariato contra Solange Sthefania Arellano Zhingri provocó el cierre total del Puente de la Unidad Nacional la mañana de este lunes 20 de abril, generando caos vehicular y obligando a decenas de personas a cruzar a pie hacia el cantón Durán para llegar a sus lugares de trabajo.

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El ataque se registró cerca de las 08:00, en el tramo que va desde La Puntilla hacia Durán, uno de los accesos más transitados entre Guayaquil y el vecino cantón. Testigos relataron que la víctima se movilizaba en un vehículo tipo SUV de color verde cuando fue atacada en medio del puente.

Cierre total y congestión vehicular

Tras el hecho violento, el paso vehicular fue cerrado en su totalidad en sentido Guayaquil–Durán debido a las pericias policiales que se realizan en el lugar.

La interrupción del tránsito provocó una extensa congestión en ambos puentes de la Unidad Nacional, con filas de vehículos que se extendieron por varios kilómetros.

Ataque ocurrió a las 08:00 en sentido La Puntilla–Durán, según testigos.Christian Vinueza / Expreso

Personas cruzan a pie para llegar a sus trabajos

Ante la imposibilidad de avanzar, peatones optaron por cruzar el puente a pie, cargando mochilas y pertenencias, con el objetivo de llegar a tiempo a sus trabajos y actividades en Durán.

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La escena se repitió durante gran parte de la mañana, mientras el tránsito permanecía paralizado por investigaciones de personal de criminalística y Policía Nacional.