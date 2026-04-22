Reacciones al toque de queda: Discotecas, bares, restaurantes y turismo en riesgo

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Golpe a la economía nocturna: Bares, discotecas y restaurantes de Guayaquil proyectan pérdidas de hasta el 80 % por la restricción en su horario de mayor actividad.

Impacto laboral y comercial: Negocios evalúan cerrar o reducir operaciones, afectando ingresos y empleo en un mes clave por el Día de la Madre y eventos.

Riesgo para exportaciones: Sectores bananero y camaronero alertan sobre problemas logísticos, retrasos y pérdidas por productos perecibles sin excepciones claras.

La noche, que para muchos negocios es sinónimo de ingresos, volverá a apagarse en nueve provincias del país. El nuevo toque de queda dispuesto por el presidente Daniel Noboa, que regirá del 3 al 18 de mayo entre las 23:00 y las 05:00, enciende las alertas en distintos sectores productivos que temen un nuevo golpe a su economía.

En Guayaquil, donde la actividad nocturna mueve bares, discotecas y restaurantes, el impacto se anticipa severo. Enrique Barreiro, presidente de la Asociación de Bares y Discotecas, lo resume en cifras: las pérdidas podrían alcanzar hasta el 80 %. La razón es simple: la mayor venta empieza cuando la ciudad ya deberá estar cerrando por el toque de queda. “Los clientes llegan desde las 22:00 y no se podrá estar en la calle desde las 23:00”, explica. Agrega que los turistas buscan diversión y al no haber locales abiertos en la noche baja la motivación para visitar las ciudades que están en las provincias, que tendrán un horario en el que nadie puede estar en la calle.

El panorama no es alentador. Algunos locales optarán por no abrir y otros intentarán sostenerse en horarios vespertinos, donde apenas logran recuperar un 20 % de sus ingresos, agrega Barreiro. En la ciudad operan alrededor de 160 bares y entre 15 y 20 discotecas formales, todos enfrentando el mismo dilema: abrir con pérdidas o cerrar temporalmente. La medida, además, coincide con mayo, un mes clave por el Día de la Madre, eventos sociales y presentaciones artísticas que dinamizan el consumo.

Los restaurantes y exportadores afectados

Pero la preocupación la tiene también otros sectores. Los restaurantes, que concentran gran parte de su facturación en la noche, advierten una caída en ventas similar a la registrada en marzo, cuando se aplicó un toque de queda anterior. La Confederación de Restaurantes del Ecuador sostiene que, aunque la seguridad es prioritaria, “no puede construirse a costa de paralizar la economía”. Recuerdan que estas restricciones afectan no solo a negocios, sino a miles de trabajadores que dependen de la actividad diaria.

En paralelo, los sectores exportadores también levantan la voz. El Clúster Bananero y Platanero advierte que la medida podría afectar la cadena logística y comprometer contratos internacionales. No es una preocupación menor: en 2025, las exportaciones de banano y plátano superaron los 4.262 millones de dólares. Durante el toque de queda de marzo, las operaciones cayeron un 32 %, con pérdidas por deterioro de carga perecible y retrasos.

La industria camaronera comparte la inquietud. Desde la Cámara Nacional de Acuacultura insisten en que las exportaciones no pueden detenerse y piden reglas claras que permitan sostener la producción. “Sin excepciones, no hay forma de planificar ni de mantener la actividad”, advierten.