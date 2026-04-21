¿Qué puedes y qué no puedes hacer durante el nuevo toque de queda en las 9 provincias?

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo toque de queda en varias zonas del país, como parte de la estrategia de seguridad implementada tras el reciente estado de excepción. La restricción de movilidad regirá desde el domingo 3 hasta el lunes 18 de mayo y prohíbe la movilidad desde las 23:00 hasta las 05:00.

Qué dice la ley sobre incumplir el toque de queda

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece en su artículo 282 que el incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad constituye un delito. La sanción prevista es una pena privativa de libertad de uno a tres años, dependiendo de las circunstancias del caso. En consecuencia, circular durante el horario restringido sin justificación puede derivar en un proceso penal.

El toque de queda también regirá en Guayaquil y otras zonas del país, lo que implica que cualquier persona que desobedezca la medida se expone a detención inmediata y a ser puesta a órdenes de las autoridades competentes.

Controles y excepciones durante la restricción

Durante las horas de toque de queda, las fuerzas de seguridad realizan operativos en las provincias y cantones donde rige la medida. Estos controles buscan verificar el cumplimiento de la disposición y prevenir su incumplimiento.

Si una persona es encontrada circulando sin autorización, puede ser detenida. En casos de resistencia o evasión, los agentes están facultados para intervenir conforme a la normativa vigente.

En marzo, cuando se aplicó una medida similar, solo se permitió la circulación de policías, militares y trabajadores sanitarios. Posteriormente, la Corte Constitucional ordenó que también se garantice la labor de la prensa y de organizaciones internacionales. Se espera que estas excepciones se mantengan en la nueva aplicación.

Dónde aplica el toque de queda

La restricción de movilidad se aplicará en nueve provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. Además, incluye los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), y La Troncal (Cañar).

El horario será desde las 23:00 hasta las 05:00 del día siguiente, afectando territorios con altos índices de violencia y considerados estratégicos en las rutas del narcotráfico

En marzo de este año, el Gobierno ya implementó un toque de queda en varias provincias por un periodo de 15 días. Esa medida formó parte de las acciones orientadas a reforzar la seguridad y controlar la actividad delictiva.