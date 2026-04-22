¿Habrá toque de queda durante el feriado del 1 de mayo?

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Durante el feriado del 1 de mayo no habrá restricción de movilidad.

La medida regirá de 23:00 a 05:00 hasta el 18 de mayo.

Se aplicará en nueve provincias y cuatro cantones del país.

El anuncio llegó después y cambió la conversación. Cuando el Gobierno confirmó un nuevo toque de queda en varias provincias, el calendario ya tenía marcado el feriado por el Día del Trabajo. Desde entonces, la pregunta es inevitable: ¿la restricción alcanzará también esos días?

¿Coincide el toque de queda con el feriado del 1 de mayo?

El feriado nacional por el Día del Trabajo, establecido por decreto, se cumplirá el 30 de abril y el 1 de mayo de 2026. A estos días se suma el fin de semana del 2 y 3 de mayo, lo que configura un puente de cuatro días consecutivos de descanso a escala nacional.

En ese mismo calendario, el toque de queda entrará en vigencia el domingo 3 de mayo a las 23:00. Aunque esa fecha coincide con el último día del puente, no es un feriado oficial. Desde esa hora, sin embargo, empezará a regir la restricción de movilidad.

Qué implica esto en la práctica

El dato clave es ese punto de inicio. La restricción no acompaña al feriado desde el comienzo, sino que se activa cuando este ya está terminando.

Esto significa que durante los días del feriado (incluido el viernes 1 de mayo) no habrá toque de queda en los horarios habituales. La movilidad se mantendrá sin cambios hasta la noche del domingo.

El momento en que cambia la dinámica

A partir de las 23:00 del 3 de mayo, entra en vigencia la restricción nocturna. Desde ese momento, la circulación quedará limitada entre las 23:00 y las 05:00 en las zonas donde aplica la medida.

El toque de queda se implementará en:

Guayas Manabí Santa Elena Los Ríos El Oro Pichincha Esmeraldas Santo Domingo de los Tsáchilas Sucumbíos

Además de los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.