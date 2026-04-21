Toque de queda inquieta al sector bananero: advierten pérdidas y riesgo para 250.000 empleos

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Preocupación por impacto económico: El sector bananero y platanero advierte que el nuevo toque de queda, del 3 al 18 de mayo, podría generar pérdidas significativas, afectar la calidad del producto y comprometer contratos de exportación.

Caída previa de operaciones: Durante la última restricción (15 al 30 de marzo de 2026), las operaciones se redujeron en un 32 %, dejando un precedente negativo para una industria altamente dependiente de tiempos logísticos.

Riesgo para empleo y divisas: El gremio pide excepciones para garantizar la continuidad de la cadena productiva, de la que dependen cerca de 250.000 empleos y una parte clave del ingreso de divisas para el país.

El anuncio de un nuevo toque de queda en Ecuador, previsto del 3 al 18 de mayo, encendió las alertas en uno de los pilares de la economía nacional. El Clúster Bananero y Platanero se sumó a la preocupación ya expresada por otros gremios productivos, advirtiendo que las restricciones de movilidad podrían traducirse en fuertes pérdidas económicas, afectaciones a la calidad del producto y riesgos en el cumplimiento de contratos internacionales.

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Aunque el sector respalda las acciones del Gobierno para combatir la inseguridad y el crimen organizado, insiste en que estas medidas deben considerar el impacto sobre la cadena productiva. “La seguridad es un objetivo común”, señalan, recordando que las empresas exportadoras no solo invierten en proteger a su personal y mercancías, sino que además enfrentan directamente los embates de redes delictivas.

El gremio recordó que durante el último toque de queda, aplicado entre el 15 y el 30 de marzo, las operaciones se redujeron en un 32 %, lo que provocó pérdidas significativas. En una industria donde el tiempo es clave para garantizar la calidad del producto, cualquier retraso puede traducirse en fruta desperdiciada y mercados perdidos. En el 2025 el sector exportó al mundo 4.262,4 millones de dólares de bananos y plátanos.

El sector solicita excepciones

Por ello, el Clúster plantea que la nueva restricción incluya excepciones claras que permitan sostener las actividades de exportación y la cadena logística. Advierten que alrededor de 250.000 empleos dependen directamente de este sector, además de su aporte fundamental en la generación de divisas para la economía nacional.

Finalmente, hacen un llamado a las autoridades para trabajar de manera conjunta en el diseño de las medidas, buscando un equilibrio entre la seguridad ciudadana y la continuidad de las actividades productivas. La preocupación no es menor: el banano y el plátano no solo representan un motor económico, sino también una fuente de estabilidad para miles de familias ecuatorianas.