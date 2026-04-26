Masacre en Puerto Bolívar: sicarios simulan operativo con falso patrullero y dejan cinco muertos

Publicado por Fabricio Cruz Creado: Actualizado:

Cinco personas murieron tras un atentado armado ejecutado por sujetos que simularon un operativo policial la noche del sábado 25 de abril, en la parroquia Puerto Bolívar, en Machala, El Oro.

El hecho se registró alrededor de las 20:30, cerca del centro de salud Pomerio Cabrera, cuando varios hombres armados llegaron a bordo de una camioneta Chevrolet D-Max con características similares a un patrullero.

Según información de la Policía, los atacantes vestían de civil, pero portaban chalecos antibalas similares a los utilizados por la institución, lo que les permitió engañar a moradores y víctimas.

Sacado de la vivienda y ejecutado

De acuerdo con las primeras investigaciones, los individuos ingresaron a una vivienda, sacaron a uno de los ocupantes y lo llevaron hacia la vía pública, donde fue acribillado frente a testigos.

En un primer momento se confirmó la muerte de dos personas y varios heridos. Sin embargo, con el paso de las horas (durante la madrugada y el amanecer de este domingo 26 de abril) varios de los heridos fallecieron en distintas casas de salud, elevando la cifra total a cinco víctimas mortales.

La camioneta utilizada por los sicarios fue hallada e incinerada en el barrio Amazonas, en Puerto Bolívar.Fabricio Cruz

Víctimas identificadas

Las personas fallecidas fueron identificadas como José Daniel Cheme Vite, de 26 años; David Alejandro Fallain Giler, de 36; Jorge Luis Mejía Melendres, de 30; Wilson Anfredo Mejía Melendres, de 47, y Freddy Alejandro Rosado Pacheco, de 63. Este último sería una víctima colateral, ya que fue alcanzado por una bala perdida mientras transitaba por el sector.

Además, dos personas permanecen heridas y bajo atención médica en diferentes casas de salud.

Pánico en el sector

Renato González, jefe de la Policía de la zona 7, explicó que el ataque generó momentos de terror entre los habitantes de Puerto Bolívar, quienes inicialmente pensaron que se trataba de un operativo policial real debido a la apariencia del vehículo y la indumentaria de los atacantes.

Testigos relataron que la ráfaga de disparos provocó caos y desesperación, obligando a varias personas a refugiarse en sus viviendas.

Vehículo fue incinerado

Minutos después del atentado, la camioneta utilizada por los sicarios fue encontrada completamente incinerada en el barrio Amazonas, en la misma parroquia.

Según las autoridades, esta práctica es utilizada por grupos delictivos para eliminar evidencias y dificultar las investigaciones.

Mismo modus operandi

La Policía señaló que no es la primera vez que se emplea esta modalidad en Machala. Con este caso, ya serían al menos tres ataques en los que delincuentes utilizan vehículos similares a patrulleros y chalecos tipo policial para ejecutar crímenes.

Las primeras hipótesis apuntan a un enfrentamiento entre estructuras de delincuencia organizada, como “Los Lobos” y “Sao Box”.

Además, se investiga si una de las víctimas tendría relación con un individuo conocido con el alias de “Sampayo”, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.