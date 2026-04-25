Capturan en El Oro a alias Maldito Árabe, miembro de alto mando del grupo Los Lobos

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Un presunto alto mando del grupo criminal Los Lobos fue capturado en la provincia de El Oro.





El detenido, identificado como alias “Maldito Árabe”, es señalado como objetivo de alto valor dentro de la estructura criminal.





La aprehensión se realizó durante un operativo militar de control de armas en el cantón El Guabo.

Alias Maldito Árabe, fue aprehendido en una operación de seguridad ejecutada en Bajo Alto.

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Es señalado como integrante del grupo armado organizado Los Lobos.

Individuo común vs. objetivo de alto valor: las autoridades lo ubican en un rango estratégico dentro de la organización.

¿Por qué alias Maldito Árabe es considerado un objetivo de alto valor?



Según información de seguridad, ocupaba el tercer nivel de jerarquía dentro de Los Lobos.

Era requerido por el sistema judicial y vinculado a delitos graves.

Miembro operativo vs. mando criminal: su rol no era menor dentro de la estructura.

¿Qué delitos se le atribuyen al detenido?



El capturado es señalado por su presunta participación en casos de extorsión.

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También se le relaciona con asesinatos por encargo.

Delitos aislados vs. violencia organizada: su perfil encaja en economías criminales estructuradas.

¿Dónde se ejecutó la operación de captura?



El operativo se realizó en la parroquia Bajo Alto, del cantón El Guabo.

Esta zona forma parte de la provincia de El Oro, considerada un punto sensible en seguridad.

Área rural vs. control criminal: el despliegue se enfocó en un sector estratégico.